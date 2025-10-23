Пожежа на Хрещатику: біля КМДА невідомі особи підпалили шини, — соцмережі (відео)

У Києві 23 жовтня сталася пожежа на Хрещатику. Місцеві пабліки поширюють відео полум'я навпроти будівлі Київської міської державної адміністрації.

Відео пожежі на Хрещатику публікує місцевий Telegram-канал "Реальний Київ". На ролику видно вогонь біля автівки та густий чорний дим.

Офіційної інформації про причини загоряння на момент публікації новини немає.

Адміни Telegram-каналу "Київ Оперативний" стверджують, що хтось на автомобілі марки Opel привіз гуму до будівлі КМДА та підпалив її. Канал "Київ24" показав ролик, на якому видно обгорілі автомобільні покришки. Полум'я на момент знімання відео вже згасло.

В КМДА на момент публікації матеріалу не коментували пожежу навпроти своєї будівлі. Правоохоронці та рятувальники також не давали коментарів щодо інциденту.

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня спалахнули пожежі в житлових будинках у трьох районах столиці, серед постраждалих були діти.

Під час обстрілу Броварського району російський дрон влучив у кімнату житлового будинку в селі Погреби. В помешканні миттєво спалахнула пожежа, загинули жінка 1987 року народження, її шестимісячна донька та дванадцятирічна племінниця.

Також головний рабин України Моше Асман 23 жовтня показав наслідки атаки російсько-іранського "Шахеда", який вночі пошкодив синагогу в Києві в Подільському районі. Удар прийшовся на сусідню будівлю, а Київська велика хоральна синагога постраждала через ударну хвилю.