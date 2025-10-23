Пожар на Крещатике: возле КГГА неизвестные лица подожгли шины, — соцсети (видео)

В Киеве 23 октября произошел пожар на Крещатике. Местные паблики распространяют видео пламени напротив здания Киевской городской государственной администрации.

Видео пожара на Крещатике публикует местный Telegram-канал "Реальный Киев". На ролике видно огонь возле машины и густой черный дым.

Официальной информации о причинах возгорания на момент публикации новости нет.

Админы Telegram-канала "Киев Оперативный" утверждают, что кто-то на автомобиле марки Opel привез резину к зданию КГГА и поджег ее. Канал "Киев24" показал ролик, на котором видно обгоревшие автомобильные покрышки. Пламя на момент съема видео уже погасло.

В КГГА на момент публикации материала не комментировали пожар напротив своего здания. Правоохранители и спасатели также не давали комментариев относительно инцидента.

Напомним, во время ночного обстрела Киева в ночь на 22 октября вспыхнули пожары в жилых домах в трех районах столицы, среди пострадавших были дети.

Во время обстрела Броварского района российский дрон попал в комнату жилого дома в селе Погребы. В доме мгновенно вспыхнул пожар, погибли женщина 1987 года рождения, ее шестимесячная дочь и двенадцатилетняя племянница.

Также главный раввин Украины Моше Асман 23 октября показал последствия атаки российско-иранского "Шахеда", который ночью повредил синагогу в Киеве в Подольском районе. Удар пришелся на соседнее здание, а Киевская большая хоральная синагога пострадала из-за ударной волны.