Георгия Мазурашу обвинили в похищении собаки из отеля: нардеп отреагировал (видео)

В селе Городилец (Волынская область, Камень-Каширский район) народного депутата Георгия Мазурашу и его жену Ольгу обвиняют в похищении собаки породы джек-рассел. Владелец животного уже обратился в полицию.

Как сообщает Telegram-канал "ПолитБавовна", инцидент произошел 1 октября около 11:00 во дворе отеля "Алиби" в селе Городилец Волынской области. По словам авторов публикации, собака принадлежала одному из гостей заведения, который после исчезновения животного обратился в полицию с заявлением о похищении.

"Все так. Бегала себе собака, виляла хвостом... и случайно оказалась в багажнике машины, который Гоша Мазурашу тихонько закрыл на замок", — сообщает канал.

По информации Telegram-канала, на момент происшествия на территории отеля находились несколько свидетелей, которые якобы видели, как животное посадили в автомобиль. Отмечается, что хозяин собаки попытался самостоятельно найти животное, но, не получив результатов, обратился в правоохранительные органы.

В полиции Волынской области, по данным канала, зарегистрировано заявление по факту возможного похищения. Официальные комментарии от самого народного депутата или его представителей пока отсутствуют.

По данным из открытых источников, щенок породы джек-рассел в Украине стоит от 8 до 40 тысяч гривен, в зависимости от качества, документов и репутации.

В комментарии изданию "Телеграф" народный депутат Георгий Мазурашу опроверг распространенную информацию о якобы похищении собаки.

По его словам, эта история является "дебилизмом и абсурдом". Политик отметил, что 1 октября действительно находился возле отеля, куда приехал забрать жену и сына. Он сообщил правоохранителям, что собака породы джек-рассел выбежала в направлении выезда с территории заведения.

"Смешно даже писать такое, потому что мы даже не думали думать о подобном. Это дебилизм и абсурд", — сказал Георгий Мазурашу.

По словам нардепа, 3 октября полицейский проинформировал его, что собака нашлась. Через несколько дней правоохранитель позвонил жене депутата и извинился за недоразумение во время проверки.

Мазурашу также отметил, что после инцидента дал разрешение правоохранителям обыскать автомобиль. Эксперты провели осмотр и не обнаружили биологических следов животного — ни шерсти, ни слюны.

В семье депутата живут три собаки, и, по словам политика, они относятся к животным с заботой и никогда не причинят им вреда.

Напомним, Георгий Георгиевич Мазурашу — украинский общественный деятель, спортивный журналист, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Он является членом Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта и возглавляет подкомитет по вопросам физической культуры и массового спорта.

