Георгія Мазурашу звинуватили у викраденні собаки з готелю: нардеп відреагував (відео)

У селі Городилець (Волинська область, Камінь-Каширський район) народного депутата Георгія Мазурашу та його дружину Ольгу звинувачують у викраденні собаки породи джек-рассел. Власник тварини вже звернувся до поліції.

Як повідомляє Telegram-канал "ПолітБавовна", інцидент стався 1 жовтня близько 11:00 на подвір’ї готелю "Алібі" в селі Городилець Волинської області. За словами авторів публікації, собака належав одному з гостей закладу, який після зникнення тварини звернувся до поліції із заявою про викрадення.

"Усе так. Бігав собі собака, виляв хвостом… і випадково опинився у багажнику машини, який Гоша Мазурашу тихенько закрив на замок", – повідомляє канал.

За інформацією Telegram-каналу, на момент події на території готелю перебували кілька свідків, які нібито бачили, як тварину посадили в автомобіль. Зазначається, що господар собаки спробував самостійно знайти тварину, але, не отримавши результатів, звернувся до правоохоронних органів.

У поліції Волинської області, за даними каналу, зареєстровано заяву за фактом можливого викрадення. Офіційні коментарі від самого народного депутата чи його представників наразі відсутні.

За даними з відкритих джерел, щеня породи джек-рассел в Україні коштує від 8 до 40 тисяч гривень, залежно від якості, документів і репутації.

У коментарі виданню "Телеграф" народний депутат Георгій Мазурашу спростував поширену інформацію про нібито викрадення собаки.

За його словами, ця історія є "дебілізмом та абсурдом". Політик зазначив, що 1 жовтня дійсно перебував біля готелю, куди приїхав забрати дружину та сина. Він повідомив правоохоронцям, що собака породи джек-рассел вибіг у напрямку виїзду з території закладу.

"Смішно навіть писати таке, бо ми навіть не думали думати про подібне. Це дебілізм і абсурд", – сказав Георгій Мазурашу.

За словами нардепа, 3 жовтня поліцейський поінформував його, що собака знайшовся. Через кілька днів правоохоронець зателефонував дружині депутата та перепросив за непорозуміння під час перевірки.

Мазурашу також зазначив, що після інциденту дав дозвіл правоохоронцям обшукати автомобіль. Експерти провели огляд і не виявили біологічних слідів тварини — ані шерсті, ані слини.

У родині депутата мешкають три собаки, і, за словами політика, вони ставляться до тварин із турботою та ніколи не заподіють їм шкоди.

Нагадаємо, Георгій Георгійович Мазурашу — український громадський діяч, спортивний журналіст, народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Він є членом Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту та очолює підкомітет з питань фізичної культури та масового спорту.

