Исчез с арестованными средствами: полиция Киева задержала своего работника в Ровненской области

В Киеве начались поиски начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который не явился на службу и долгое время не выходил на связь. Правоохранители подозревают его в исчезновении арестованных средств и открыли уголовные производства по ряду статей УКУ.

Как сообщает полиция Киева, сотрудники правоохранительных органов начали активные поиски начальника Дарницкого отделения Юрия Рыбянского после того, как во время проверки арестованного имущества была обнаружена недостача средств.

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший"). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", — говорится в публикации.

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

В частности, санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По состоянию на 12:25 стало известно, что Юрия Рыбянского разыскали в Ровенской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, после которых ГБР продолжит расследование инцидента.

Юрия Рыбянского нашли в Ровенской области Фото: Скриншот

