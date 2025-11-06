Зник із арештованими коштами: поліція Києва затримала свого працівника на Рівненщині

У Києві розпочалися пошуки начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не з’явився на службу та довгий час не виходив на зв’язок. Правоохоронці підозрюють його у зникненні арештованих коштів та відкрили кримінальні провадження за низкою статей ККУ.

Як повідомляє поліція Києва, співробітники правоохоронних органів розпочали активні пошуки начальника Дарницького відділення Юрія Рибянського після того, як під час перевірки арештованого майна було виявлено нестачу коштів.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", — йдеться в публікації.

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Зокрема, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Станом на 12:25 стало відомо, що Юрія Рибянського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, після яких ДБР продовжить розслідування інциденту.

Юрія Рибянського знайшли у Рівненській області Фото: Скриншот

Нагадаємо, що у Києві чоловік пограбував військовослужбовицю, яка перебувала у столиці на лікуванні. Поліція знайшла викрадені гроші та повернула їх постраждалій, проте сума вже була неповною.

Також у вересні у Харкові 23-річний таксист викрав у свого клієнта-військовослужбовця банківську карту та мобільний телефон.