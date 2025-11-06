Более 16 млн гривен: стало известно, сколько украл беглый полицейский из Киева, — ГБР

Начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, который исчез вместе с арестованными деньгами, задержали в Ровенской области.

В Государственном Бюро расследований сообщили, сколько денег было у Рыбянского, когда он уехал из Киева. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире "Единого марафона" рассказала, что полицейский при себе имел более 16 млн гривен.

Но точную сумму еще сообщить не могут, поэтому цифра может измениться.

"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более 16 млн гривен. И преимущественно эта сумма была в долларах", — рассказала Сапьян.

Напомним, начальник отделения полиции Дарницкого управления Юрий Рыбянский несколько дней находился в розыске после исчезновения вместе с арестованными деньгами на сумму около 400 тысяч долларов США.

Відео дня

Юрий Рыбянский исчез вместе с деньгами Фото: Полиция Киева

Он не вышел на службу и не выходил на связь. Его начали искать сотрудники Департамента внутренней безопасности в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ ("умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавший"), поскольку сначала рассматривали вероятность, что мужчина стал жертвой преступления.

Впоследствии выяснилось, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованным средствам. Во время проверки подразделения ДВБ обнаружила недостачу 400 тысяч долларов. Также начато отдельное расследование по ч. 3 ст. 365 УК Украины ("превышение власти или служебных полномочий"), которое осуществляет Государственное бюро расследований.

В конце концов Юрия Рыбянского задержали на территории Ровенской области. Правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств исчезновения средств и возможной причастности других лиц.

Напомним, Фокусписал об исчезновении Рыбянского и о том, как его удалось задержать.

Ранее в Киеве мужчина ограбил военнослужащую, которая находилась в столице на лечении. Полиция нашла похищенные деньги и вернула их пострадавшей, однако сумма уже была неполной.