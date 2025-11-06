Понад 16 млн гривень: стало відомо, скільки поцупив полісмен-втікач з Києва, — ДБР

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського, який зник разом із арештованими грошима, затримали у Рівненській області.

У Державному Бюро розслідувань повідомили, скільки грошей було у Рибянського, коли він поїхав з Києва. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі "Єдиного марафону" розповіла, що поліцейський при собі мав понад 16 млн гривень.

Але точну суму ще повідомити не можуть, тому цифра може змінитись.

"Людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватись в процесі досудового розслідування. Але орієнтовно мова йде про понад 16 млн гривень. І переважно ця сума була в доларах", — розповіла Сапьян.

Нагадаємо, начальник відділення поліції Дарницького управління Юрій Рибянський кілька днів перебував у розшуку після зникнення разом з арештованими грошима на суму близько 400 тисяч доларів США.

Відео дня

Юрій Рибянский зник разом із грошима Фото: Поліція Києва

Він не вийшов на службу та не виходив на зв'язок. Його почали шукати працівники Департаменту внутрішньої безпеки у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ ("умисне вбивство" з позначкою "безвісти зниклий"), оскільки спершу розглядали ймовірність, що чоловік став жертвою злочину.

Згодом з’ясувалося, що Рибянський був матеріально відповідальною особою і мав доступ до арештованих коштів. Під час перевірки підрозділу ДВБ виявила нестачу 400 тисяч доларів. Також розпочато окреме розслідування за ч. 3 ст. 365 КК України ("перевищення влади або службових повноважень"), яке здійснює Державне бюро розслідувань.

Врешті Юрія Рибянського затримали на території Рівненської області. Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення обставин зникнення коштів і можливої причетності інших осіб.

Нагадаємо, Фокус писав про зникнення Рибянського та про те, як його вдалось затримати.

Раніше у Києві чоловік пограбував військовослужбовицю, яка перебувала у столиці на лікуванні. Поліція знайшла викрадені гроші та повернула їх постраждалій, проте сума вже була неповною.