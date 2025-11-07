Киевлянин пел русские песни в полицейской форме в TikTok: на какую сумму его оштрафуют

Полиция нашла и привлекла к ответственности молодого человека, который исполнял русские песни с ненормативной лексикой в TikTok. На видео он был одет в форму, хотя полицейским не является.

"Провокационный контент сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга Интернета", — отметила пресс-служба полиции Киева 7 ноября.

Личность блогера совместными усилиями устанавливали работники Дарницкого управления полиции и аналитики криминального анализа. Им оказался 20-летний житель столицы. Он объяснил, что снимал видео ради хайпа и хотел, чтобы на него подписались больше людей.

Скриншот видео нарушителя, которого нашли в Киеве Фото: Национальная полиция

Правоохранители составили протокол о незаконном использовании лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

"Нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен", — подчеркнула пресс-служба.

В полиции отметили, что использование их формы без законных оснований ведет к административной ответственности.

Напомним, накануне в Киеве разыскивали начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который исчез со связи и не вышел на службу. Вместе с ним исчезли деньги, которые были среди арестованного имущества. Правоохранителя схватили в Ровненской области.

