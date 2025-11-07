Киянин співав російські пісні у поліційній формі у TikTok: на яку суму його оштрафують

Поліція знайшла і притягла до відповідальності молодого чоловіка, який виконував російські пісні з ненормативною лексикою у TikTok. На відео він був одягнений у форму, хоча поліціянтом не є.

"Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету", — зауважила пресслужба поліції Києва 7 листопада.

Особу блогера спільними зусиллями встановлювали працівники Дарницького управління поліції та аналітики кримінального аналізу. Ним виявився 20-річний житель столиці. Він пояснив, що знімав відео задля хайпу і хотів, щоб на нього підписалися більше людей.

Скриншот відео порушника, якого знайшли у Києві Фото: Національна поліція

Правоохоронці склали протокол про незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України.

"Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень", — підкреслила пресслужба.

У поліції наголосили, що використання їхньої форми без законних підстав веде до адміністративної відповідальності.

