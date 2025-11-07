Дожди и резкое похолодание: Диденко предупредила об изменении погоды и магнитных бурях в Украине

В Украине в ближайшие выходные ожидается туманная, облачная, но относительно теплая погода. Суббота пройдет без существенных осадков, однако в воскресенье дожди охватят большинство регионов страны, кроме восточных областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, ближайшие дни пройдут под влиянием влажных воздушных масс, но холодов пока не будет.

"Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, однако не холодными", — отметила Диденко. По ее словам, в субботу дожди маловероятны, тогда как в воскресенье осадки распространятся на большую часть территории Украины.

Сообщение Наталки Диденко Фото: facebook Наталка Диденко

Температура воздуха, по прогнозу, днем составит +9+13 градусов, а на юге поднимется до +15.

"В воскресенье на западе и севере станет прохладнее — до +7 +11 градусов, поэтому стоит одеваться соответственно", — посоветовала синоптик.

Она обратила внимание и на магнитные бури, которые повлияют на самочувствие чувствительных людей.

Відео дня

"Сегодня — сильные магнитные бури! В субботу геомагнитная активность удержится, в воскресенье — ослабнет", — сообщила Диденко.

В Киеве 8 ноября осадков не ожидается, температура днем составит +10+12 градусов.

"В воскресенье, 9 ноября, в столице станет прохладнее — до +8+10 градусов, возможен небольшой дождь и туманы", — уточнила она.

Синоптик предупредила, что уже в начале следующей недели, 11-12 ноября, в большинстве областей увеличится количество осадков и ощутимо похолодает.

Она также призвала украинцев воспользоваться последними теплыми днями осени.

"Субботу используйте для грибов, разгребания листьев или просто прогулок. Возьмите термос с чаем или кофе, парочку бутербродов — и насладитесь тишиной и свежим воздухом", — посоветовала Диденко.

На воскресенье синоптик рекомендовала планировать спокойный отдых.

Напомним, Фокус сообщал, какая погода будет преобладать в Украине зимой.

Фокус также писал, что синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха опровергла слухи о "самой холодной зиме за десять лет".