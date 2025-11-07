Дощі та різке похолодання: Діденко попередила про зміну погоди та магнітні бурі в Україні

В Україні найближчими вихідними очікується туманна, хмарна, але відносно тепла погода. Субота пройде без істотних опадів, однак у неділю дощі охоплять більшість регіонів країни, окрім східних областей.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, найближчі дні пройдуть під впливом вологих повітряних мас, але холодів поки не буде.

"Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними", — зазначила Діденко. За її словами, у суботу дощі малоймовірні, тоді як у неділю опади поширяться на більшу частину території України.

Температура повітря, за прогнозом, вдень становитиме +9+13 градусів, а на півдні підніметься до +15.

"У неділю на заході та півночі стане прохолодніше — до +7+11 градусів, тож варто одягатися відповідно", — порадила синоптикиня.

Вона звернула увагу й на магнітні бурі, які вплинуть на самопочуття чутливих людей.

"Сьогодні — сильні магнітні бурі! У суботу геомагнітна активність втримається, у неділю — послабне", — повідомила Діденко.

У Києві 8 листопада опадів не очікується, температура вдень становитиме +10+12 градусів.

"У неділю, 9 листопада, у столиці стане прохолодніше — до +8+10 градусів, можливий невеликий дощ і тумани", — уточнила вона.

Синоптикиня попередила, що вже на початку наступного тижня, 11–12 листопада, в більшості областей збільшиться кількість опадів і відчутно похолодає.

Вона також закликала українців скористатися останніми теплими днями осені.

"Суботу використайте для грибів, розгрібання листя чи просто прогулянок. Візьміть термос із чаєм або кавою, парочку бутербродів — і насолодіться тишею та свіжим повітрям", — порадила Діденко.

На неділю синоптикиня рекомендувала планувати спокійний відпочинок.

