Пограничники сделали сюрприз Анджелине Джоли: звезда получила особый знак (фото)

Украинские пограничники выразили благодарность актрисе и гуманитарному деятелю Анджелине Джоли за постоянную поддержку украинцев, пострадавших от войны. Торжество состоялось в 7 пограничном Карпатском отряде, где Джоли получила памятные подарки с национальной символикой.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве отметили, что Анджелина Джоли продолжает привлекать внимание мирового сообщества к гуманитарной ситуации в Украине и призывает помогать вынужденно перемещенным лицам и пострадавшим от войны.

Представители 7 пограничного Карпатского отряда вручили актрисе набор с украинской символикой и коин Государственной пограничной службы в знак благодарности за поддержку и солидарность.

В сообщении подчеркивается, что Джоли неоднократно выражала сочувствие украинцам и поддерживала гуманитарные инициативы, направленные на помощь беженцам. Ее деятельность, по словам пограничников, является примером неравнодушия мирового сообщества к последствиям войны.

Напомним, Анджелина Джоли с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. В 2022 году она посетила Львов, где встречалась с переселенцами и работниками волонтерских организаций. Джоли является специальной посланницей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и неоднократно призывала международное сообщество увеличить гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

