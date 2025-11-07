Прикордонники зробили сюрприз Анджеліні Джолі: зірка отримала особливий знак (фото)

Українські прикордонники висловили вдячність акторці та гуманітарній діячці Анджеліні Джолі за постійну підтримку українців, які постраждали від війни. Урочистість відбулася у 7 прикордонному Карпатському загоні, де Джолі отримала пам’ятні подарунки з національною символікою.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. У відомстві зазначили, що Анджеліна Джолі продовжує привертати увагу світової спільноти до гуманітарної ситуації в Україні та закликає допомагати вимушено переміщеним особам і постраждалим від війни.

Представники 7 прикордонного Карпатського загону вручили акторці набір з українською символікою та коїн Державної прикордонної служби як знак подяки за підтримку та солідарність.

У повідомленні підкреслюється, що Джолі неодноразово висловлювала співчуття українцям і підтримувала гуманітарні ініціативи, спрямовані на допомогу біженцям. Її діяльність, за словами прикордонників, є прикладом небайдужості світової спільноти до наслідків війни.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. У 2022 році вона відвідала Львів, де зустрічалася з переселенцями та працівниками волонтерських організацій. Джолі є спеціальною посланницею Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і неодноразово закликала міжнародну спільноту збільшити гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

