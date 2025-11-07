Начальника Дарницкого управления полиции, который исчез с миллионами гривен, нашли в лесу в палатке (фото)

Юрий Рыбянский купил себе палатку, бусик, запас провизии и спрятался в лесу. Там его и нашли правоохранители через три дня.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что начальника отдела Дарницкого управления полиции разыскали в Ровенской области, где он скрывался вместе с деньгами.

Киевские паблики отметили, что Рыбянский, когда исчез из столицы, купил себе палатку, зарядную станцию, запас провизии и микроавтобус и скрывался в лесу с мешками денег.

Юрий Рыбянский жил в палатке в лесу Фото: Прокуратура Киева

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начальнику отдела Дарницкого управления полиции сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводят следователи ГБР.

"По данным следствия, милиционер нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил деньги в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение. Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги", — рассказали подробности в прокуратуре.

На фото прокуратуры видно, что Юрий Рыбянский стоит рядом с правоохранителями, а позади виднеется палатка и бусик.

Деньги в основном это доллары США, разложенные по черным пакетам.

Деньги, изъятые у Рыбянского. Фото: Прокуратура Киева

