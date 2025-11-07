Начальника Дарницького управління поліції, який зник із мільйонами гривень, знайшли в лісі у наметі (фото)

Юрий Рибянський купив собі намет, бусік, запас провізії та сховався у лісі. Там його і знайшли правоохоронці через три дні.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що начальника відділу Дарницького управління поліції розшукали на Рівненщині, де він переховувався разом із грошима.

Київські пабліки наголосили, що Рибянський, коли зник із столиці, купив собі намет, зарядну станцію, запас провізії та мікроавтобус і переховувався у лісі із мішками грошей.

Юрій Рибянський жив в наметі у лісі Фото: Прокуратура Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу Дарницького управління поліції повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводять слідчі ДБР.

"За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив гроші в своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи. Невдовзі він перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші", - розповіли подробиці у прокуратурі.

На фото прокуратури видно, що Юрій Рибянський стоїть поруч із правоохоронцями, а позаду видніється намет та бусік.

Гроші здебільшого це долари США, розкладені по чорних пакетах.

Гроші, вилучені у Рибянського Фото: Прокуратура Києва

