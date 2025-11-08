Выезд из Украины приостановлен: в ГПСУ объяснили, что произошло

В Государственной пограничной службе 8 ноября сообщили, что сейчас нельзя выехать из Украины. Сколько времени уйдет на восстановление системы — неизвестно.

Выезд за границу пока невозможен из-за сбоя в работе базы данных таможни. Кроме этого, временно ограничен и въезд в Украину. Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

"Внимание! Временно прекращены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", — отметили украинские пограничники.

В ГПСУ попросили учесть эту информацию при планировании путешествий.

Сколько времени может уйти на устранение неисправностей, пограничники не уточнили.

Напомним, в пунктах пропуска с польской стороны запускают Систему въезда и выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System). Теперь при пересечении границы у украинцев будут собирать биометрические данные, но делать это пока постепенно.

Также Фокус ранее писал, что закарпатские пограничники установили вблизи границы бетонные блоки после инцидента, когда мобилизованный юрист протаранил шлагбаумы и сбежал в Венгрию.