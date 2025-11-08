Виїзд з України призупинено: в ДПСУ пояснили, що сталося

У Державній прикордонній службі 8 листопада повідомили, що наразі не можна виїхати з України. Скільки часу піде на відновлення системи — невідомо.

Виїзд за кордон поки неможливий через збій у роботі бази даних митниці. Крім цього, тимчасово обмежений і вʼїзд в Україну. Про це пише пресслужба ДПСУ.

"Увага! Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", — зазначили українські прикордонники.

У ДПСУ попросили врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Скільки часу може піти на усунення несправностей, прикордонники не уточнили.

Нагадаємо, у пунктах пропуску з польської сторони запускають Систему в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System). Тепер під час перетину кордону в українців збиратимуть біометричні дані, але робитимуть це поки поступово.

Також Фокус раніше писав, що закарпатські прикордонники встановили поблизу кордону бетонні блоки після інциденту, коли мобілізований юрист протаранив шлагбауми і втік в Угорщину.