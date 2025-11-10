Изображение Гитлера и свастика: в Украину из Польши хотели ввезти 14 тысяч марок с нацистской символикой

Украинские таможенники предотвратили попытку ввезти в Украину более 14 тысяч почтовых марок с символикой нацистского режима. Марки пытались скрыть в подержанной одежде.

Ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Львовская таможня.

Нарушителем оказался 37-летний житель Тернопольщины. Пересекая границу на пункте пропуска "Шегени — Медика", он выбрал полосу "красная граница", которая предназначена для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию, налогообложению и таможенному оформлению. Он задекларировал ввоз в Украину 350 кг подержанной одежды.

Впрочем, при осмотре работники таможни нашли 14 487 почтовых марок, на которых была изображена символика нацистского тоталитарного режима, в частности портреты диктатора Адольфа Гитлера.

По выявленному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины относительно недекларирования товаров, перемещаемых через границу Украины. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров или без таковой.

Также на Львовской таможне сообщили о еще двух случаях нарушения статьи о недекларировании товаров. Так, у 53-летней жительницы Днепропетровщины, которая выезжала из Украины через пункт пропуска "Грушев — Будомеж", таможенники обнаружили икону с изображением Иисуса Христа, ориентировочно изготовленную на рубеже XIX — начала ХХ века, которая может иметь историческую и культурную ценность.

А в пункте пропуска "Шегини — Медика" у жительницы Львовщины, которая покидала Украину, обнаружили картину "Розы" с подписью автора "В. Цветкова, 1962 г.", которая также может представлять культурную и историческую ценность.

