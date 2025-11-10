Зображення Гітлера та свастика: до України з Польщі хотіли ввезти 14 тисяч марок з нацистською символікою

Українські митники запобігли спробі ввезти в Україну понад 14 тисяч поштових марок із символікою нацистського режиму. Марки намагалися приховати у вживаному одязі.

Орієнтовна вартість вилучених предметів на тіньовому ринку становить понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє Львівська митниця.

Порушником виявився 37-річний мешканець Тернопільщини. Перетинаючи кордон на пункті пропуску "Шегені — Медика", він обрав смугу "червоний кордон", яка призначена для переміщення товарів, що підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню та митному оформленню. Він задекларував ввезення в Україну 350 кг вживаного одягу.

Утім, під час огляду працівники митниці знайшли 14 487 поштових марок, на яких була зображена символіка нацистського тоталітарного режиму, зокрема портрети диктатора Адольфа Гітлера.

Марки з нацистською символікою, які були виявлені під час проведення митного огляду

За виявленим фактом було складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України щодо недекларування товарів, які переміщуються через кордон України. Ця стаття передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Також на Львівській митниці повідомили про ще два випадки порушення статті щодо недекларування товарів. Так, у 53-річної мешканки Дніпропетровщини, яка виїжджала з України через пункт пропуску "Грушів — Будомєж", митники виявили ікону із зображенням Ісуса Христа, орієнтовно виготовлену на межі ХІХ – початку ХХ століття, яка може мати історичну та культурну цінність.

А в пункті пропуску "Шегині — Медика" у мешканки Львівщини, яка залишала Україну, виявили картину "Рози" з підписом автора "В. Цвєткова, 1962 р.", яка також може становити культурну та історичну цінність.

