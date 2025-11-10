Циклон Niksala принесет в Украину дожди: Диденко рассказала, где будет холоднее всего (карта)

Синоптик Наталья Диденко предупредила о "нехилых дождях" уже с вечера 10 ноября. Согласно ее прогнозу погоды, температура в регионах будет разной — где-то столбики термометров будут фиксировать +17 градусов, а где-то — максимум +9.

"Циклон с юго-запада Европы по имени Niksala завтра придет в Украину. Точнее, прискачет, потому что он — молодой, активный, хочет себя показать. И покажет дождями", — отметила эксперт в своем Telegram-канале 10 ноября.

Циклон Niksala на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

По ее словам, в понедельник вечером "ничегенькие дожди" прольются в Винницкой области и Черновицкой областях, на севере Одесской области, а также в части Хмельницкой и Черкасской областей.

Прогноз погоды на завтра

11 ноября ожидаются дожди в течение дня в большинстве регионов. Циклон будет двигаться с юго-запада на северо-восток Украины. Диденко призвала брать с собой зонтики.

В западных, северных и большинстве центральных областей температура снизится, столбики термометров будут фиксировать от +6 до +10 градусов. Несколько теплее будет на востоке — от +10 до +13, но самую высокую температуру прогнозируют на юге — от +13 до +17.

Відео дня

Прогноз погоды в Киеве

В столице 11 ноября также будет дождливо. Кроме того, синоптик предупредила о похолодании — в течение дня термометры будут фиксировать лишь 7-9 градусов тепла.

"Поэтому завтра одевайтесь теплее, зонты или дождевики, и также где-то рядом таблетки от головы или артериального давления, все же важный гость к нам завтра — циклон Niksala", — добавила она.

Напомним, представительница Укргидрометцентра Вера Балабух рассказала, какой будет эта зима в Украине. По ее прогнозу погоды, похолодание придет уже во второй половине ноября.

10 ноября в большинстве регионов Украины будут давать свет по графикам. Почасовые отключения для бытовых потребителей будут действовать до конца суток, энергетики будут применять ограничения в объеме 2-4 очередей.