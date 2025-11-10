Циклон Niksala принесе в Україну дощі: Діденко розповіла, де буде найхолодніше (мапа)

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про "нічогенькі дощі" вже з вечора 10 листопада. Відповідно до її прогнозу погоди, температура у регіонах буде різною — десь стовпчики термометрів фіксуватимуть +17 градусів, а десь — максимум +9.

"Циклон із південного заходу Європи на ім'я Niksala завтра прийде в Україну. Точніше, прискаче, бо ж він — молодий, активний, хоче себе показати. І покаже дощами", — зазначила експертка у своєму Telegram-каналі 10 листопада.

Циклон Niksala на мапі Фото: Telegram/Наталка Діденко

З її слів, у понеділок ввечері "нічогенькі дощі" проллються у Вінницькій області та Чернівецькій областях, на півночі Одеської області, а також у частині Хмельницької і Черкаської областей.

Прогноз погоди на завтра

11 листопада очікуються дощі протягом дня у більшості регіонів. Циклон рухатиметься з південного заходу на північний схід України. Діденко закликала брати з собою парасольки.

У західних, північних і більшості центральних областей температура знизиться, стовпчики термометрів фіксуватимуть від +6 до +10 градусів. Дещо тепліше буде на сході — від +10 до +13, але найвищу температуру прогнозують на півдні — від +13 до +17.

Прогноз погоди у Києві

У столиці 11 листопада також дощитиме. Окрім того, синоптикиня попередила про похолодання — протягом дня термометри фіксуватимуть лише 7-9 градусів тепла.

"Тому завтра одягайтеся тепліше, парасолі чи дощовики, і також десь поруч пігулки від голови чи артеріального тиску, все ж поважний гість до нас завтра — циклон Niksala", — додала вона.

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Віра Балабух розповіла, якою буде ця зима в Україні. За її прогнозом погоди, похолодання прийде вже у другій половині листопада.

