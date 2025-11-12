РФ планировала серию терактов в Киеве: готовили убийства известных украинцев и взрывы в ТЦ и метро

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице Украины. ФСБ вербовала агентов и готовила теракты и убийства известных украинцев.

Как установили сотрудники СБУ, организатором преступлений был житель временно оккупированного Крыма, который после 2014 года начал работать на ФСБ. Он вербовал "единомышленников" в агентурный аппарат ФСБ среди своих знакомых, в частности граждан Украины, которые не подлежали мобилизации по возрасту.

Один из завербованных агентов через третьи страны прибыл в Киев. Там он должен был найти схрон с оружием, снаряженным пистолетом "Макарова", и выполнить заказное убийство известной медийной личности.

Кроме того, агент получил задание подготовить теракты в нескольких столичных ТРЦ и на одной из станций метро. Для этого он получил инструкции по созданию самодельных взрывных устройств (СВУ), оснащенных мобильными телефонами для дистанционного подрыва в час пик.

Цель диверсии — посеять панику среди киевлян и дестабилизировать ситуацию в столице.

Благодаря оперативным действиям СБУ агента удалось разоблачить еще до того, как он реализовал преступный план. Следователи задокументировали все его контакты с куратором из Крыма.

Резиденту ФСБ уже сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена (ч. 2 ст. 111),

террористический акт (ч. 2 ст. 258),

незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности. Следствие также устанавливает других участников агентурной сети ФСБ.

Комплексные мероприятия проводили совместно со следователями СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

