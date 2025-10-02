Россия срочно готовила теракт в Европе: в деле фигурируют банки с кукурузой, — СМИ

Украинец, который работал курьером на российскую военную разведку, получал четкие инструкции — купи лопату, выкопай банки на кладбище, отвези их в нужную точку. По одной из версий, РФ готовила теракты на Западе и торопила своего агента, но по неизвестным причинам отказалась от собственного плана.

Используя агента, работники ГРУ могли ввезти в Польшу две "неприметные банки". Этикетка указывает, что они содержат консервированную кукурузу, но на самом деле внутри взрывчатка. Об очередной операции вражеской разведки на территории Литвы, Польши и Германии со ссылкой на информаторов, ознакомленных с выводами Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности, 2 октября сообщили в Gazeta Wyborcza.

Украинца использовали как курьера

Внутри банок из-под кукурузы может быть материал, мощность которого соответствует взрыву 2,8 килограмма тротила — именно такой обнаружили в идентичных жестяных банках, выкопанных на кладбище в Литве. Туда их доставил Владислав Д. — 27-летний украинец, который проживал с девушкой в городе Катовице. Он уже несколько лет как поселился в Польше и успел отсидеть год в местной тюрьме за взлом банковских счетов.

Оказавшись на свободе, мужчина искал заработка, находясь под пристальным наблюдением правоохранителей. Ему помог другой украинец — Сергей Ю, мужчины познакомились во время непродолжительной эмиграции Владислава в Испанию. По подсказке знакомого, он связался через Telegram с пользователем под ником "Warrior" (воин). Тот пообещал работу за курьерские услуги, нужно осуществить лишь несколько поездок между Польшей и Литвой. Однако есть четкие правила: получаешь машину и инструкции, четко выполняешь задание, документируешь каждое действие на фото, получаешь вознаграждение в криптовалюте.

Первым заданием стала поездка в город Каунас в Литве, где Владислав купил лопату и поехал на старое кладбище. Там он выкопал мешок, внутри — банки с кукурузой. Взяв две, украинец вернулся в Польшу, где оставил их неподалеку от съезда с автострады А2. Второе задание — снова поездка по знакомому маршруту, но на этот раз на кладбище он выкопал винты для дрона. Их уже нужно было отвезти в немецкий город Дюссельдорф.

По дороге у курьера сломалась машина, поэтому он хотел подождать, пока починят неисправность. Однако "Воин" его торопил, поэтому до польско-немецкой границы украинец добрался с помощью эвакуатора. В конце концов он оставил груз в Дюссельдорфе и успешно вернулся обратно. Выполняя третье задание, Владислав отправился в Вильнюс, где забрал несколько сумок и повез их в дешевый отель. По дороге он приобрел батарейки и картонные коробки.

В отеле украинец собрал четыре пакета, каждая коробка содержала китайскую подушку для массажа и набор косметических средств. По указанию "Воина" он включил массажеры, а упакованные коробки оставил на тележке в парке. В следующие три дня собранные им пакеты вспыхнули — в грузовике под польской Варшавой, в аэропорту немецкого Лейпцига и на складе в британском Бирмингеме. Четвертую посылку перехватила полиция.

Правоохранители установили, что в подушках были зажигалки, а в косметике — легковоспламеняющиеся вещества. Обошлось без жертв, но если бы коробки загорелись в воздухе, это грозило бы авиакатастрофой. При этом следы ведут к российской разведке.

Две банки загадочно исчезли

"Это самый опасный акт российского террора. Взрывчатые материалы вместо кукурузы", — отметили информаторы издания.

По версии следствия, россияне могли готовить еще более ужасный теракт. Коробки, собранные Владиславом, отправил в Вильнюсе другой диверсант — Александр С. Собеседники журналистов подчеркнули, что такова тактика вербовки ГРУ — работники ищут выходцев из стран бывшего СССР, которые имеют криминальный опыт и проблемы с финансами.

Правоохранители установили, что за 3 недели Владислав трижды выезжал в Литву. Местная контрразведка выкопала из тайника на кладбище несколько банок, и внутри них вместо кукурузы содержалась плотно упакованная взрывчатка. По подсчетам экспертов, одна такая банка могла взорваться с силой удара 1,4 килограмма тротила. Такие же банки агент доставил и на обочину в Польше, но там их уже не нашли.

"Мы не знаем, что было в банках, которые исчезли. Поэтому мы не можем утверждать, что это также были взрывчатые вещества, хотя такой вывод напрашивается сам собой", — подчеркнули источники.

Она назвали маловероятным, что курьер придерживался правил конспирации, чтобы выкопать на кладбище и перевезти в Польшу консервированную кукурузу. В то же время известно, что разведка РФ сначала проверяет своих агентов, поручая более простые задачи. По мнению эксперта Анны Грабовской-Сивец, россияне также могли проверять таким образом реакцию польских служб или же банки должны были отвлекать внимание от другого, более важного плана.

"Это не большой груз, но, конечно, очень опасный. Он уничтожит легковой автомобиль, может тяжело ранить, а даже убить водителя и пассажиров", — рассказал руководитель Центрального центра координации разминирования во Вроцлаве подполковник Томаш Мулярчик.

Размер ущерба зависел бы от конструкции и расположения груза, но ударная волна представляла бы угрозу для людей.

Одна из версий — дрон с взрывчатой "кукурузой"

В газете отметили, что в этом деле есть "важное открытие" — кроме банок со взрывчаткой были найдены крепления для дронов, которые совпадают по диаметру. То есть банки можно было прикрепить к БПЛА и транспортировать так или даже использовать для воздушной атаки.

Неназванный пиротехник из полиции отметил, что ему хватило бы 300 граммов тротила для подрыва машины, а на войне в Украине широко используются гражданские дроны с подвешенными взрывными устройствами, мощность которых соответствует примерно 2 килограммам тротила.

В издании предполагают, что ключевым может быть немецкий аспект, ведь именно туда Владислав вез детали для дрона. По неофициальной информации, он также доставил туда несколько SIM-карт, которые могли использоваться для управления БПЛА.

Однако с момента описанных событий прошло более года и остается непонятным, как ГРУ планировало использовать дроны и почему план не был реализован. Информаторы отметили, что реализация операции с подушками указывает на то, что разведка получила "зеленый свет" от Кремля на теракты в Европе. Однако иногда она останавливалась на полпути, как в случае с опасными посылками в США и Канаду, когда после предупреждения американских властей деятельность свернули.

В случае с банками и дронами на планы ГРУ могла повлиять быстрая реакция польских и литовских служб. За короткое время большинство диверсантов разоблачили, и сейчас они находятся под арестом. Владиславу грозит пожизненное заключение, а его товарища Сергея через несколько недель схватили в Испании и выдали Польше. Их будут судить в Варшаве вместе с другими агентами, прокуратура планирует завершить расследование до конца года.

Что же касается двух пропавших банок, по предположению Грабовской-Сивец, сейчас они могут ждать своего часа в очередном тайнике российского ГРУ.

