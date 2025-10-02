Росія терміново готувала теракт в Європі: у справі фігурують банки з кукурудзою, — ЗМІ

Українець, який працював кур'єром на російську військову розвідку, отримував чіткі інструкції — купи лопату, викопай бляшанки на кладовищі, відвези їх у потрібну точку. За однією з версій, РФ готувала теракти на Заході й квапила свого агента, але з невідомих причин відмовилась від власного плану.

Використовуючи агента, працівники ГРУ могли ввезти у Польщу дві "непримітні банки". Етикетка вказує, що вони містять консервовану кукурудзу, але насправді всередині вибухівка. Про чергову операцію ворожої розвідки на території Литви, Польщі та Німеччини з посиланням на інформаторів, ознайомлених з висновками Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки, 2 жовтня повідомили у Gazeta Wyborcza.

Українця використали як кур'єра

Всередині банок з-під кукурудзи може бути матеріал, потужність якого відповідає вибуху 2,8 кілограма тротилу — саме такий виявили в ідентичних бляшанках, викопаних на кладовищі в Литві. Туди їх доставив Владислав Д. — 27-річний українець, який проживав з дівчиною у місті Катовіце. Він вже кілька років як оселився у Польщі й встиг відсидіти рік у місцевій в'язниці за злом банківських рахунків.

Опинившись на волі, чоловік шукав заробітку, перебуваючи під пильним наглядом правоохоронців. Йому допоміг інший українець — Сергій Ю, чоловіки познайомились під час нетривалої еміграції Владислава до Іспанії. За підказкою знайомого, він зв'язався через Telegram з користувачем під ніком "Warrior" (воїн). Той пообіцяв роботу за кур'єрські послуги, потрібно здійснити лише кілька поїздок між Польщею та Литвою. Однак є чіткі правила: отримуєш машину й інструкції, чітко виконуєш завдання, документуєш кожну дію на фото, отримуєш винагороду у криптовалюті.

Першим завданням стала поїздка до міста Каунас у Литві, де Владислав купив лопату та поїхав на старий цвинтар. Там він викопав мішок, всередині — бляшанки з кукурудзою. Взявши дві, українець повернувся у Польщу, де залишив їх неподалік від з'їзду з автостради А2. Друге завдання — знову поїздка за знайомим маршрутом, але цього разу на кладовищі він викопав гвинти для дрона. Їх вже потрібно було відвезти у німецьке місто Дюссельдорф.

Дорогою у кур'єра зламалась машина, тож він хотів почекати, поки полагодять несправність. Однак "Воїн" його квапив, тому до польсько-німецького кордону українець дістався за допомогою евакуатора. Врешті він лишив вантаж у Дюссельдорфі та успішно повернувся назад. Виконуючи третє завдання, Владислав вирушив до Вільнюса, де забрав кілька сумок і повіз їх до дешевого готелю. По дорозі він придбав батарейки та картонні коробки.

У готелі українець зібрав чотири пакунки, кожна коробка містила китайську подушку для масажу і набір косметичних засобів. За вказівкою "Воїна" він увімкнув масажери, а запаковані коробки лишив на візку в парку. В наступні три дні зібрані ним пакунки спалахнули — у вантажівці під польською Варшавою, в аеропорту німецького Лейпцигу та на складі в британському Бірмінгемі. Чертверту посилку перехопила поліція.

Правоохоронці встановили, що у подушках були запальники, а в косметиці — легкозаймисті речовини. Обійшлося без жертв, але якби коробки загорілись у повітрі, це загрожувало б авіакатастрофою. При цьому сліди ведуть до російської розвідки.

Дві банки загадково зникли

"Це найнебезпечніший акт російського терору. Вибухові матеріали замість кукурудзи", — наголосили інформатори видання.

За версією слідства, росіяни могли готувати ще жахливіший теракт. Коробки, зібрані Владиславом, відправив у Вільнюсі інший диверсант — Олександр С. Співрозмовники журналістів підкреслили, що така тактика вербування ГРУ — працівники шукають вихідців з країн колишнього СРСР, які мають кримінальний досвід і проблеми з фінансами.

Правоохоронці встановили, що за 3 тижні Владислав тричі виїжджав у Литву. Місцева контррозвідка викопала зі схованки на цвинтарі кілька бляшанок, і всередині них замість кукурудзи містилась щільно упакована вибухівка. За підрахунками експертів, одна така банка могла вибухнути з силою удару 1,4 кілограма тротилу. Такі ж банки агент доставив і до узбіччя у Польщі, але там їх вже не знайшли.

"Ми не знаємо, що було в банках, які зникли. Тому ми не можемо стверджувати, що це також були вибухові речовини, хоча такий висновок напрошується сам собою", — підкреслили джерела.

Вона назвали малоймовірним, що кур'єр дотримувався правил конспірації, щоб викопати на кладовищі і перевезти у Польщу консервовану кукурудзу. Водночас відомо, що розвідка РФ спочатку перевіряє своїх агентів, доручаючи простіші завдання. На думку експертки Анни Грабовської-Сівєць, росіяни також могли перевіряти таким чином реакцію польських служб або ж банки мали відволікати увагу від іншого, більш важливого плану.

"Це не великий вантаж, але, звичайно, дуже небезпечний. Він знищить легковий автомобіль, може важко поранити, а навіть вбити водія і пасажирів", — розповів керівник Центрального центру координації розмінування у Вроцлаві підполковник Томаш Мулярчик.

Розмір збитків залежав би від конструкції та розташування вантажу, але ударна хвиля становила б загрозу для людей.

Одна з версій — дрон з вибуховою "кукурудзою"

У газеті наголосили, що у цій справі є "важливе відкриття" — окрім бляшанок з вибухівкою були знайдені кріплення для дронів, які збігаються за діаметром. Тобто банки можна було прикріпити до БПЛА і транспортувати так або навіть використати для повітряної атаки.

Неназваний піротехнік з поліції зазначив, що йому вистачило б 300 грамів тротилу для підриву машини, а на війні в Україні широко використовуються цивільні дрони з підвішеними вибуховими пристроями, потужність яких відповідає приблизно 2 кілограмам тротилу.

У виданні припускають, що ключовим може бути німецький аспект, адже саме туди Владислав віз деталі для дрона. За неофіційною інформацією, він також доставив туди кілька SIM-карт, які могли використовуватись для керування БПЛА.

Однак з моменту описаних подій минув понад рік і залишається незрозумілим, як ГРУ плановувало використати дроні й чому план не був реалізований. Інформатори наголосили, що реалізація операції з подушками вказує на те, що розвідка отримала "зелене світло" від кремля на теракти в Європі. Однак іноді вона зупинялась на півдорозі, як у випадку з небезпечними посилками в США і Канаду, коли після попередження американської влади діяльність згорнули.

У випадку з банками й дронами на плани ГРУ могла вплинути швидка реакція польських і литовських служб. За короткий час більшість диверсантів викрили, і нині вони перебувають під арештом. Владиславу загрожує довічне ув'язнення, а його товариша Сергія за кілька тижнів схопили в Іспанії й видали Польщі. Їх будуть судити у Варшаві разом з іншими агентами, прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.

Що ж стосується двох зниклих банок, за припущенням Грабовської-Сівєць, нині вони можуть чекати свого часу у черговій схованці російського ГРУ.

