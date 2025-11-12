РФ планувала серію терактів у Києві: готували вбивства відомих українців та вибухи в ТЦ та метро

Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці України. ФСБ вербувала агентів та готувала теракти і вбивства відомих українців.

Як встановили працівники СБУ, організатором злочинів був мешканець тимчасово окупованого Криму, який після 2014 року почав працювати на ФСБ. Він вербував "однодумців" до агентурного апарату ФСБ серед своїх знайомих, зокрема громадян України, які не підлягали мобілізації за віком.

Один із завербованих агентів через треті країни прибув до Києва. Там він мав знайти схрон зі зброєю, спорядженим пістолетом "Макарова", та виконати замовне вбивство відомої медійної особи.

Крім того, агент отримав завдання підготувати теракти в кількох столичних ТРЦ і на одній зі станцій метро. Для цього він отримав інструкції зі створення саморобних вибухових пристроїв (СВП), оснащених мобільними телефонами для дистанційного підриву у годину пік.

Мета диверсії — посіяти паніку серед киян і дестабілізувати ситуацію в столиці.

Завдяки оперативним діям СБУ агента вдалося викрити ще до того, як він реалізував злочинний план. Слідчі задокументували всі його контакти з куратором з Криму.

Резиденту ФСБ уже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада (ч. 2 ст. 111),

терористичний акт (ч. 2 ст. 258),

незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Слідство також встановлює інших учасників агентурної мережі ФСБ.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що Росія готувала теракти на території ЄС. У справі фігурують банки із кукурудзою.

Також Фокус розповідав, як ФСБ завербувала найбільш розшукуваного шахрая у Європі. Колишній топменеджер німецької компанії Wirecard Ян Марсалек, оселився в Москві, змінив зовнішність та активно співпрацює з російськими спецслужбами.