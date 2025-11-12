Магнитные бури и дожди: Диденко предупредила о колебаниях температуры в Украине (карта)

Четверг в большинстве регионов будет облачным, а уже с пятницы начнется смена погоды. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине будет теплеть и снова холодать в несколько волн.

"В четверг прояснения или какие-то паузы в серой ноябрьской пелене возможны только в западных областях Украины. На остальной территории — плотная облачность, местами небольшие дожди", — отметила эксперт в своем Telegram-канале 12 ноября.

Погода на завтра: прогноз

В течение дня теплее всего будет на юге и на западе — от +9 до +13 градусов, в остальных регионах столбики термометров будут фиксировать от +7 до +11. Ветер будет небольшим или умеренным, западного и юго-западного направлений.

Холоднее всего будет в Черниговской, Киевской и Черкасской областях, где температура днем повысится лишь до 5-9 градусов тепла.

Прогноз температуры на 13 ноября Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода на завтра в Киеве

В столице 13 ноября также будет преобладать облачная погода. Ночью и утром возможен небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Столбики термометров будут фиксировать лишь примерно 6-7 градусов.

Колебания температуры

Диденко предупредила, что в пятницу и субботу будет небольшое потепление до 10-14 градусов. Однако уже в воскресенье ощутимо похолодает — на юге задержатся большие показатели, а в других регионах будут фиксировать от +4 до +9.

В понедельник температура снова вырастет — прогнозируют от +9 до +13, а со вторника начнется "хорошее" похолодание.

"Сегодня, завтра и в субботу — магнитные бури, внимательно к себе и к тем, кто рядом", — добавила синоптик.

Напомним, метеоролог Укргидрометцентра Вера Балабух рассказала, какая погода будет преобладать в Украине этой зимой. Она опровергла слухи об особенно суровых морозах.

