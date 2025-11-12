Магнітні бурі і дощі: Діденко попередила про коливання температури в Україні (мапа)

Четвер у більшості регіонів буде хмарним, а вже з п'ятниці почнеться зміна погоди. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні теплішатиме й знову холоднішатиме у кілька хвиль.

"У четвер прояснення чи якісь паузи у сірій листопадовій пелені можливі лише в західних областях України. На решті території — щільна хмарність, місцями невеликі дощі", — зазначила експертка у своєму Telegram-каналі 12 листопада.

Погода на завтра: прогноз

Протягом дня найтепліше буде на півдні й на заході — від +9 до +13 градусів, у решті регіонів стовпчики термометрів фіксуватимуть від +7 до +11. Вітер буде невеликим або помірним, західного й південно-західного напрямків.

Найхолодніше буде у Чернігівській, Київській та Черкаській областях, де температура вдень підвищиться лише до 5-9 градусів тепла.

Прогноз температури на 13 листопада Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода на завтра у Києві

В столиці 13 листопада також переважатиме хмарна погода. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Стовпчики термометрів фіксуватимуть лише приблизно 6-7 градусів.

Коливання температури

Діденко попередила, що у п'ятницю й суботу буде невеличке потепління до 10-14 градусів. Однак вже у неділю відчутно похолоднішає — на півдні затримаються більші показники, а інших регіонах фіксуватимуть від +4 до +9.

У понеділок температура знову зросте — прогнозують від +9 до +13, а з вівторка почнеться "добряче" похолодання.

"Сьогодні, завтра і в суботу — магнітні бурі, уважненько до себе і до тих, хто поруч", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, метеорологиня Укргідрометцентру Віра Балабух розповіла, яка погода переважатиме в Україні цієї зими. Вона спростувала чутки про особливо суворі морози.

