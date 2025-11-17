В Украину придут мокрый снег и штормовой ветер: Диденко предупредила о похолодании (карта)

18 ноября в некоторых регионах еще задержится тепло до +17 градусов, но в целом надвигается холод. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что вторник будет удивлять осадками и порывистым ветром.

"Завтра в Украине будет преимущественно холодно", — сообщила эксперт 17 ноября в Facebook.

Погода на завтра: прогноз

Днем столбики термометров будут фиксировать от +3 до +8 градусов. Теплее будет в южных, восточных и Днепропетровской областях — от +12 до +17.

Ночью на западе пройдут дожди, а в Карпатах даже может выпасть мокрый снег. Однако в течение дня в большинстве регионов будет сухо, осадки возможны лишь в Одесской области и Карпатах.

Ветер ожидается западного и юго-западного направлений. Он будет вручким, порой даже до штормовых порывов. Скорость будет достигать 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды на карте Фото: Укргидрометцентр

"Холодная погода в Украине будет преобладать, а по предварительным прогнозам, похолодание еще и усилится с 24-го ноября", — добавила Диденко.

Відео дня

Погода на завтра в Киеве

В столице 18 ноября тоже будет преобладать холодная погода. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

"Без осадков, однако с порывистым ветром", — отметила синоптик.

Напомним, директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань предупредил об одних из самых сильных холодов в конце ноября за последние 70 лет. В Укргидрометцентре ответили, действительно ли уже в этом месяце в регионы может прийти мороз.

Синоптики предупредили, что 19 ноября в ряде областей ожидается мокрый снег с дождем. Такие осадки накроют и Киев, где температура днем может опуститься ниже нуля.