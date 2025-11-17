В Україну прийдуть мокрий сніг і штормовий вітер: Діденко попередила про похолодання (мапа)

18 листопада у деяких регіонах ще затримається тепло до +17 градусів, але загалом насувається холод. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вівторок дивуватиме опадами та рвучким вітром.

"Завтра в Україні буде переважно холодно", — повідомила експертка 17 листопада у Facebook.

Погода на завтра: прогноз

Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +3 до +8 градусів. Тепліше буде у південних, східних і Дніпропетровській областях — від +12 до +17.

Вночі на заході пройдуть дощі, а в Карпатах навіть може випасти мокрий сніг. Однак протягом дня у більшості регіонів буде сухо, опади можливі лише в Одеській області і Карпатах.

Вітер очікується західного та південно-західного напрямків. Він буде вручким, часом навіть до штормових поривів. Швидкість сягатиме 15-20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на мапі Фото: Укргідрометцентр

"Холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада", — додала Діденко.

Відео дня

Погода на завтра у Києві

У столиці 18 листопада теж переважатиме холодна погода. Вдень повітря прогріється до 6-8 градусів тепла.

"Без опадів, проте із поривчастим вітром", — зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань попередив про одні з найсильніших холодів наприкінці листопада за останні 70 років. В Укргідрометцентрі відповіли, чи дійсно вже цього місяця у регіони може завітати мороз.

Синоптики попередили, що 19 листопада у низці областей очікується мокрий сніг із дощем. Такі опади накриють і Київ, де температура вдень може опуститись нижче нуля.