Пытались прикрыть: Буданов прокомментировал скандал с "Энергоатомом"

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал разоблачение масштабной коррупционной схемы, которая связана с госпредприятием "Энергоатом". По его мнению, теперь делом должен заняться суд, а реакция президента Зеленского на скандал была "правильной".

Кирилл Буданов дал комментарий "24 каналу". По его словам, антикоррупционные органы отлично сработали, разоблачив незаконную схему. Теперь за дело должен взяться суд.

Напомним, НАБУ и САП провели операцию "Мидас", разоблачив коррупционную схему, к которой причастны министр, госчиновники и чиновники. Схема предусматривала получение "откатов" с государственных контрактов "Энергоатома".

"Коррупционный скандал разоблачили в энергетической сфере — одной из самых болезненных для нашего общества во время войны. Поэтому реакция общества была действительно резонансной. Впрочем, причастные к разоблачению дел сделали все возможное, чтобы "прикрыть" незаконную схему", — отметил Буданов.

По его словам, антикоррупционные органы сделали свое дело: "Разоблачили и остановили ужас, который был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей", — отметил Кирилл Буданов.

В дальнейшем дело будет рассматриваться в суде. После официальных результатов следствия, виновные должны понести наказание.

"Мы — правовое государство. Поэтому, точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит. Моя позиция такова, что люди, которые совершали коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, поэтому должны быть сознательно наказаны", — подчеркнул глава ГУР.

Разоблачение масштабных сделок в энергетической сфере еще раз доказали важность и эффективность антикоррупционных органов, которые "на отлично" выполнили свою работу.

По мнению Кирилла Буданова, этот коррупционный скандал может негативно повлиять на отношение партнеров к Украине, в частности в вопросе финансовой помощи. Этим активно может воспользоваться и Россия, которая и раньше на разных уровнях пыталась подорвать статус Украины в глазах союзников.

"Такой риск существует. Нам надо об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше "накручивают" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", — пояснил Буданов.

Для Украины это действительно может обернуться негативными последствиями. Поэтому украинцам необходимо сохранять холодный рассудок и осознавать, что судьи сделают все возможное, чтобы наказать виновных.

"Обществу больно, у людей нет света — а тут разоблачена коррупция в сфере энергетики. Как люди могут на это реагировать? Это нормальное проявление. Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь", — резюмировал Буданов.

Напомним, Госаудитслужба официально начала проведение аудита НАЭК "Энергоатом". Этот аудит будет касаться деятельности аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех атомных электростанций, за период между 2023 и 2025 годами. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Правда неизвестно, будет ли объявлено о них публично.

Также стало известно, что встречи фигурантов дела "Энергоатома" они называли "интеллектуальным клубом" и проводили в квартире в центре Киева.