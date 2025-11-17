Намагались прикрити: Буданов прокоментував скандал з "Енергоатомом"

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував викриття масштабної корупційної схеми, яка пов'язана з держпідприємством "Енергоатом". На його думку, тепер справою має зайнятись суд, а реакція президента Зеленського на скандал була "правильною".

Кирило Буданов дав коментар "24 каналу". За його словами, антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему. Тепер за справу має взятися суд.

Нагадаємо, НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему, до якої причетні міністр, держпосадовці та чиновники. Схема передбачала отримання "відкатів" з державних контрактів "Енергоатому".

"Корупційний скандал викрили в енергетичній сфері – одній з найболючіших для нашого суспільства у час війни. Тож реакція суспільства була справді резонансною. Втім, причетні до викриття справ зробили усе можливе, аби "прикрити" незаконну схему", - зауважив Буданов.

За його словами, антикорупційні органи зробили свою справу: "Викрили та зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад", – наголосив Кирило Буданов.

Надалі справу розглядатимуть у суді. Після офіційних результатів слідства, винні мають понести покарання.

"Ми – правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – підкреслив очільник ГУР.

Викриття масштабних оборудок в енергетичній сфері ще раз довели важливість та ефективність антикорупційних органів, які "на відмінно" виконали свою роботу.

На думку Кирила Буданова, це корупційний скандал може негативно вплинути на ставлення партнерів до України, зокрема у питанні фінансової допомоги. Цим активно може скористатися і Росія, яка і раніше на різних рівнях намагалась підірвати статус України в очах союзників.

"Такий ризик існує. Нам треба про це замислитись і не дати ще й від себе додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу", – пояснив Буданов.

Для України це справді може обернутися негативними наслідками. Тому українцям необхідно зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних.

"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – резюмував Буданов.

Нагадаємо, Держаудитслужба офіційно розпочала проведення аудиту НАЕК "Енергоатом". Цей аудит стосуватиметься діяльності апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох атомних електростанцій, за період між 2023 і 2025 роками. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, проміжні результати аудиту мають бути готові вже в грудні. Щоправда невідомо, чи буде оголошено про них публічно.

Також стало відомо, що зустрічі фігурантів справи "Енергоатому" вони називали "інтелектуальним клубом" та проводили у квартирі в центрі Києва.