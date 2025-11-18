Вспышка гепатита А на Закарпатье: в одном из сел области ввели двухмесячный карантин

В селе Иза Хустского района зафиксировано углубление эпидемической ситуации, связанное с распространением вирусного гепатита А. Из-за роста количества инфицированных в громаде ввели новый комплекс ограничений, направленный на сдерживание инфекции.

Как информирует Закарпатская областная военная администрация, на территории Изы вводят усиленный режим противоэпидемического контроля. Предыдущие меры не обеспечили снижение уровня заболеваемости, который остается стабильно высоким. Дополнительной причиной беспокойства стала повторная вспышка среди учеников местной школы: в течение прошлой недели зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случаев гепатита А.

Решение о расширении ограничительных мер приняли на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 ноября. Комиссия поддержала введение дополнительных регуляций, которые должны обеспечить локализацию инфекционного очага и предотвратить его дальнейшее распространение. Новые правила вступят в силу 19 ноября и будут действовать в течение двух месяцев — или до принятия нового решения.

Ограничения предусматривают временное прекращение работы заведений общественного питания и свадебных залов в селе Иза. На территории Хуста и Изы вводится полный запрет на проведение массовых мероприятий, включая ярмарки, праздничные события и любую торговлю пищевой продукцией. Все образовательные учреждения Изы перейдут на дистанционный формат.

Отдельно регламентирован вопрос посещения громады туристами. На время действия специального режима отменяются все туристические активности в пределах Изы и на прилегающих территориях. Въезд туристических автобусов разрешен только в транзитном режиме без возможности остановки. Также запрещается остановка любых транспортных средств с целью посещения кафе, магазинов или других учреждений местной инфраструктуры.

Медицинские специалисты продолжают интенсивный эпидемиологический надзор. Ежедневно осуществляется мониторинг ситуации, проводятся расследования новых случаев заболевания и организуется дезинфекция очагов инфекции в пределах Хустской общины. Продолжается и бесплатное тестирование лиц, которые обращаются за медицинской помощью, и людей, имевших контакт с больными. Это позволяет оперативно выявлять новые случаи, своевременно изолировать инфицированных и разрывать цепи передачи вируса.

Заместитель председателя Закарпатской ОГА Александр Музыченко обратился к местным жителям и гостям региона, призвав отнестись к установленным требованиям с максимальной ответственностью. Он подчеркнул, что дисциплинированное соблюдение ограничений является необходимым условием для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего распространения гепатита А.

Напомним, что в марте этого года в Киеве фиксировалось повышение уровня заболеваемости гепатитом А. По данным Минздрава, тогда было зарегистрировано более 80 случаев, почти половину из которых составляли дети. Параллельно медики проводили поиск лиц, которые могли переносить инфекцию без проявления симптомов.

