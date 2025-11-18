Спалах гепатиту А на Закарпатті: в одному з сіл області запровадили двомісячний карантин

У селі Іза Хустського району зафіксовано поглиблення епідемічної ситуації, пов’язане з поширенням вірусного гепатиту А. Через зростання кількості інфікованих у громаді запровадили новий комплекс обмежень, спрямований на стримування інфекції.

Як інформує Закарпатська обласна військова адміністрація, на території Ізи вводять посилений режим протиепідемічного контролю. Попередні заходи не забезпечили зниження рівня захворюваності, який залишається стабільно високим. Додатковою причиною занепокоєння став повторний спалах серед учнів місцевої школи: протягом минулого тижня зафіксовано сім лабораторно підтверджених випадків гепатиту А.

Рішення про розширення обмежувальних заходів ухвалили на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 листопада. Комісія підтримала запровадження додаткових регуляцій, які мають забезпечити локалізацію інфекційного осередку та запобігти його подальшому поширенню. Нові правила набудуть чинності 19 листопада та діятимуть протягом двох місяців — або до ухвалення нового рішення.

Відео дня

Обмеження передбачають тимчасове припинення роботи закладів громадського харчування та весільних залів у селі Іза. На території Хуста та Ізи вводиться повна заборона на проведення масових заходів, включно з ярмарками, святковими подіями та будь-якою торгівлею харчовою продукцією. Всі освітні установи Ізи перейдуть на дистанційний формат.

Окремо регламентовано питання відвідування громади туристами. На час дії спеціального режиму скасовуються усі туристичні активності у межах Ізи та на прилеглих територіях. В’їзд туристичних автобусів дозволено лише у транзитному режимі без можливості зупинки. Також забороняється зупинка будь-яких транспортних засобів із метою відвідування кафе, магазинів чи інших закладів місцевої інфраструктури.

Медичні фахівці продовжують інтенсивний епідеміологічний нагляд. Щоденно здійснюється моніторинг ситуації, проводяться розслідування нових випадків захворювання та організовується дезінфекція осередків інфекції в межах Хустської громади. Продовжується і безоплатне тестування осіб, які звертаються по медичну допомогу, та людей, що мали контакт із хворими. Це дозволяє оперативно виявляти нові випадки, своєчасно ізолювати інфікованих та розривати ланцюги передачі вірусу.

Заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Музиченко звернувся до місцевих жителів та гостей регіону, закликавши поставитися до встановлених вимог із максимальною відповідальністю. Він підкреслив, що дисципліноване дотримання обмежень є необхідною умовою для стабілізації ситуації та запобіганню подальшому поширенню гепатиту А.

Нагадаємо, що у березні цього року в Києві фіксувалося підвищення рівня захворюваності на гепатит А. За даними МОЗ, тоді було зареєстровано понад 80 випадків, майже половину з яких становили діти. Паралельно медики проводили пошук осіб, які могли переносити інфекцію без прояву симптомів.

Також Фокус писав, що в Україні виявили новий штам коронавірусу "Стратус", який уражає голосові зв’язки та може становити значну загрозу для літніх людей і дітей, навіть за відсутності високої температури чи виражених симптомів.