У Києві зростає кількість випадків гепатиту А: щодня виявляють нових хворих (відео)

У Києві продовжує спостерігатись зростання захворюваності на гепатит А. За інформацією МОЗ, зареєстровано понад 80 хворих, з яких майже половина — діти. При цьому продовжуються пошуки безсимптомних хворих.

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Про це в етері КИЇВ24 розповіла заступниця генерального директора "Київського міського центру контролю та профілактики" МОЗ Наталія Гунченко. Вона уточнила, що в столиці вже зареєстрований 81 хворих, серед них 45 дорослих і 36 дітей.

Вона зазначила, що протягом періоду поширення інфекції було госпіталізовано 49 дітей, із яких 19 вже виписано, а 30 залишаються на стаціонарному лікуванні. Головною задачею є виявлення якнайбільшої кількості безсимптомних хворих. Тестування проводяться безкоштовно.

"Протягом останніх трьох днів у нас додаються по одній, по дві людини, які хворіють — це ті, які дообстежуються уже після наших обстежень, потім в лікувальному закладі й виставляється їм вже діагноз "гепатит", — додала Наталія Гунченко.

Фахівчиня зазначила, що хвороба може передаватись через забруднену воду, харчові продукти або інфіковані без симптомів — особливо діти. Вона наголосила, що у Києві щорічно фіксуються поодинокі випадки гепатиту А, і нинішній спалах пов’язують із початком чергової хвилі зростання захворюваності.

Нагадаємо, про спалах гепатиту А повідомив Центр громадського здоров'я 11 травня. Тоді було госпіталізовано 25 осіб, зокрема 15 дітей.

Пізніше генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак розповідав, що ймовірною причиною спалаху гепатиту А в Солом'янському районі Києва стала забруднена вода. Він додав, що на той час серед дітей уже було 35 хворих.