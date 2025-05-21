В Киеве растет количество случаев гепатита А: ежедневно выявляют новых больных (видео)

В Киеве продолжает наблюдаться рост заболеваемости гепатитом А. По информации Минздрава, зарегистрировано более 80 больных, из которых почти половина — дети. В то же время продолжаются поиски бессимптомных больных.

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Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала заместитель генерального директора "Киевского городского центра контроля и профилактики" Минздрава Наталья Гунченко. Она уточнила, что в столице уже зарегистрирован 81 больной человек, среди них 45 взрослых и 36 детей.

Она отметила, что в течение периода распространения инфекции было госпитализировано 49 детей, из которых 19 уже выписаны, а 30 остаются на стационарном лечении. Главной задачей является выявление как можно большего количества бессимптомных больных. Тестирование проводятся бесплатно.

"В течение последних трех дней у нас добавляются по одному, по два человека, которые болеют — это те, которые дообследуются уже после наших обследований, потом в лечебном учреждении и выставляется им уже диагноз "гепатит", — добавила Наталья Гунченко.

Специалист отметила, что болезнь может передаваться через загрязненную воду, пищевые продукты или инфицированных без симптомов — особенно детей. Она отметила, что в Киеве ежегодно фиксируются единичные случаи гепатита А, и нынешнюю вспышку связывают с началом очередной волны роста заболеваемости.

Напомним, о вспышке гепатита А сообщил Центр общественного здоровья 11 мая. Тогда были госпитализированы 25 человек, в том числе 15 детей.

Позже генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак рассказывал, что вероятной причиной вспышки гепатита А в Соломенском районе Киева стала загрязненная вода. Он добавил, что на то время среди детей уже было 35 больных.