Плохо защищал, если прилетела ракета: ветеран раскрыл новые детали конфликта с соседями

Ветеран "Азова" с позывным "Бес" рассказал о конфликте с соседями, которым якобы "мешает" стук его костыля по полу. Валерий Паук предполагает, что теперь пожилой сосед пытается взять вину внука на себя.

Валерий Паук защищал Киев, а затем воевал на Мариупольском и Запорожском направлениях. Сейчас он находится во Львовской области, где жду операцию. В четверг ветерану должны ампутировать часть конечности. Об этом он рассказал в комментарии ТСН, опубликованном 18 ноября.

"Все произошло в новостройке. Мы с женой — арендаторы. Нам начали предъявлять претензии, мол, мы громко переставляем мебель, вроде бы громко включаем телевизор. Эти соседи привыкли, что вокруг тишина, поэтому пытались нас выселить", — рассказал он.

Соседи являются переселенцами из Запорожья. По словам ветерана, они обвинили его в попадании ракеты в дом и травме ноги вследствие этого, назвав при этом "х**вым защитником".

"Есть также важное уточнение: в медиа пишут, что меня избил 61-летний мужчина. Это не так. Меня бил подросток из этой семьи. Мою жену бил тоже этот подросток. С дедом была потасовка", — подчеркнул Паук.

Он поделился, что ему горько от попыток выселения, ведь приехал на лечение. Семья, с которой произошел конфликт, также являются гостями в городе, но они приобрели жилье, а ветеран и его жена арендуют.

"Самое обидное для меня в этой ситуации то, что я большинство своих операций как штурмовик выполнял на Запорожском направлении, откуда эти люди", — отметил "Бес".

Он подчеркнул, что его главное требование — уважение к ветеранам. По неофициальным данным, пожилой сосед тоже служил во время полномасштабной войны.

"Но он не был на "передке". А еще раньше он служил в Афганистане", — рассказал защитник.

Он пояснил, что пытается придать ситуацию огласке, чтобы его не выселили накануне операции. Ветеран просит помощи у украинского общества. Соседи подали против него встречное заявление.

В полиции Львовской области сообщили, что телесные повреждения супругам нанес 61-летний сосед. Однако Паук это опроверг, намекнув, что мужчина хочет взять на себя вину внука.

Напомним, ветеран "Азова" заявил о конфликте с соседями в соцсетях. Он рассказал, что получил по голове своей же палкой, после чего ему наложили четыре шва. Супругам угрожали, обвиняя в громких разговорах, перемещении мебели, передвижении и тому подобное.

