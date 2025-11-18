Погано захищав, якщо прилетіла ракета: ветеран розкрив нові деталі конфлікту з сусідами

Ветеран "Азова" на позивний "Бес" розповів про конфлікт з сусідами, яким нібито "заважає" стук його милиці по підлозі. Валерій Паук припускає, що тепер літній сусід намагається взяти провину онука на себе.

Валерій Паук захищав Київ, а потім воював на Маріупольському і Запорізькому напрямках. Нині він перебуває у Львівській області, де чекаю на операцію. У четвер ветерану мають ампутувати частину кінцівки. Про це він розповів у коментарі ТСН, опублікованому 18 листопада.

"Все відбулось у новобудові. Ми з дружиною — орендарі. Нам почали пред’являти претензії, мовляв, ми гучно переставляємо меблі, начебто гучно вмикаємо телевізор. Ці сусіди звикли, що навколо тиша, тому намагалися нас виселити", — розповів він.

Сусіди є переселенцями із Запоріжжя. Зі слів ветерана, вони звинуватили його у влучанні ракети в будинок і травмі ноги внаслідок цього, назвавши при цьому "х***вим захисником".

"Є також важливе уточнення: в медіа пишуть, що мене побив 61-річний чоловік. Це не так. Мене бив підліток з цієї родини. Мою дружину бив теж цей підліток. З дідом була штовханина", — наголосив Паук.

Він поділився, що йому гірко від спроб виселення, адже приїхав на лікування. Родина, з якою стався конфлікт, також є гостями у місті, але вони придбали житло, а ветеран і його дружина орендують.

"Саме прикре для мене у цій ситуації те, що я більшість своїх операцій як штурмовик виконував на Запорізькому напрямку, звідки ці люди", — зауважив "Бес".

Він підкреслив, що його головна вимога — повага до ветеранів. За неофіційними даними, літній сусід теж служив під час повномасштабної війни.

"Але він не був на "передку". А ще раніше він служив в Афганістані", — розповів захисник.

Він пояснив, що намагається надати ситуації розголосу, щоб його не виселили напередодні операції. Ветеран просить допомоги в українського суспільства. Сусіди подали проти нього зустрічну заяву.

У поліції Львівської області повідомили, що тілесні ушкодження подружжю завдав 61-річний сусід. Однак Паук це спростував, натякнувши, що чоловік хоче взяти на себе провину онука.

Нагадаємо, ветеран "Азова" заявив про конфлікт з сусідами у соцмережах. Він розповів, що отримав по голові своєю ж палицею, після чого йому наклали чотири шви. Подружжю погрожували, звинувачуючи у гучних розмовах, переміщенні меблі, пересуванні тощо.

