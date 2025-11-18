Сервис "Обрий": как цифровая платформа поможет украинцам найти работу и переквалифицироваться

Украина запускает цифровую систему занятости "Обрий", которая объединит данные Пенсионного фонда, Государственной службы занятости, Министерства образования и Министерства социальной политики, чтобы автоматически формировать базу незанятых граждан и предлагать им персонализированные возможности трудоустройства и переквалификации. Система также будет способствовать обновлению классификатора профессий и реестра квалификаций, делая рынок труда более прозрачным, эффективным и адаптированным к потребностям современной экономики.

Как рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, "Обрий" — это двухлетний эксперимент правительства. Система предусматривает автоматическое формирование файла для каждого официально незанятого лица на основе данных Пенсионного фонда, который фиксирует зарплаты, социальные взносы и трудовую активность граждан. Если за конкретного человека в течение двух месяцев не уплачиваются социальные взносы или он уволился, эти данные передаются в Государственную службу занятости для формирования базы незанятых лиц.

Параллельно информацию дополняют данные Министерства образования об уровне образования и профессиональных навыках, а Министерство социальной политики предоставляет сведения о людях, получающих социальную помощь и членах их семей. При этом система не обрабатывает данные несовершеннолетних, людей с инвалидностью первой и второй групп и студентов.

Відео дня

Взаимодействие с гражданами

Также он отметил, что для каждого официально незанятого лица формируется индивидуальный файл, который становится доступным работникам Государственной службы занятости. На его основе служба предлагает гражданам вакансии, возможности повышения квалификации или переквалификации, а также пути открытия собственного бизнеса. Система разработана так, чтобы работать максимально прозрачно: если человек не желает искать работу, он может отказаться от участия, однако государство сможет оценивать, почему человек не работает, и соответственно корректировать социальные выплаты и пенсии.

В частности, механизм позволяет гражданам получать персонализированные предложения. Например, если в службе будет информация, что лицо имеет образование инженера-строителя, но не работает, то ему могут предложить как вакансии в профессии, так и курсы для переквалификации. Такая модель обеспечивает взаимосвязь между потребностями рынка и потенциалом работников, делает процесс трудоустройства более системным и прогнозируемым.

Роль бизнеса в системе

По словам президента Конфедерации работодателей Украины, на начальном этапе работодатели не будут иметь прямого доступа к базе данных. Они смогут ориентироваться на региональные показатели количества незанятых лиц, и через Государственную службу занятости получать доступ к соответствующим кандидатам. При этом персональные данные остаются защищенными: никаких имен, контактов, возраста или информации об инвалидности в открытом доступе не будет.

Местные предприниматели, зная о наличии базы, смогут планировать подбор персонала и сотрудничать со службой занятости, которая будет выступать посредником. В будущем возможно открытие оптимизированного доступа к базе для бизнеса, что ускорит подбор специалистов, но при этом сохранится конфиденциальность.

Алексей Мирошниченко рассказал, как сервис "Горизонт" может стать шансом для восстановления рынка труда

Проблемы рынка труда

Также Алексей Мирошниченко объяснил, что рынок труда в Украине сталкивается с несколькими серьезными вызовами. Во-первых, нехватка работников: на 11,3 миллиона официально занятых людей приходится 10,5 миллиона пенсионеров, что создает существенный дисбаланс. Во-вторых, дефицит квалифицированных специалистов в технологических, инженерных и цифровых сферах. В-третьих, значительная доля теневого рынка труда — до 4 миллионов человек работают неофициально из-за мобилизационных рисков, гендерных стереотипов, пенсионного возраста или инвалидности. Дополнительно низкая зарплата и отсутствие интересных условий труда демотивируют часть населения искать легальную занятость.

Переобучение и повышение квалификации

Система "Обрий" предоставляет возможности для переквалификации и обучения на рабочем месте, что считается самым эффективным способом подготовки работников. Бизнес готов инвестировать в обучение, но только при условии, что работник мотивирован и заинтересован. Государство дополняет это ваучерами на обучение и новые профессии, что позволяет работникам повышать конкурентоспособность.

Алексей Мирошниченко отмечает, что успех системы зависит не только от работодателей и государства, но и от мотивации граждан. Так, человек, который стремится развиваться, всегда сможет найти работу и повысить собственную квалификацию, а те, кто пассивный, будут оставаться вне активного рынка труда.

Обновление профессий и классификатора

Параллельно с запуском "Обрий" обновляется классификатор профессий и реестр квалификаций. Как пояснил эксперт, старые специальности исключаются, а новые вводятся в соответствии с потребностями современного рынка. Например, добавляются профессии, связанные с технологиями дронов, цифровыми инновациями и другими современными сферами, и это позволяет системе образования готовить кадры, которые будут востребованы работодателями, и способствует более динамичному развитию рынка труда.

Перспективы и ожидаемые результаты

Как рассказал Алексей Мирошниченко, система "Горизонт" стартует с 1 января следующего года. Ожидается, что она сделает рынок труда более прозрачным, поможет быстрее находить вакансии, ускорит переквалификацию и повышение квалификации. Этот эксперимент станет первым масштабным шагом цифровизации рынка труда, который объединяет ресурсы государства и бизнеса, стимулируя модернизацию трудового потенциала страны даже в сложных условиях войны и демографической нагрузки.

Напомним, что в Украине за последние четыре года зарплаты работников рабочих специальностей существенно выросли, а самые высокие доходы теперь получают каменщики, сантехники и штукатуры.

Также Фокус писал, что украинский рынок труда переживает настоящий кадровый кризис. Война, массовый отъезд граждан за границу и демографические изменения приводят к тому, что даже базовые отрасли страны сталкиваются с нехваткой персонала.