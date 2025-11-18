Сервіс "Обрій" у Дії: як цифрова платформа допоможе українцям знайти роботу та перекваліфікуватися

Україна запускає цифрову систему зайнятості "Обрій", яка об’єднає дані Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Міністерства освіти та Міністерства соціальної політики, щоб автоматично формувати базу незайнятих громадян і пропонувати їм персоналізовані можливості працевлаштування та перекваліфікації. Система також сприятиме оновленню класифікатора професій та реєстру кваліфікацій, роблячи ринок праці більш прозорим, ефективним та адаптованим до потреб сучасної економіки.

Як розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, "Обрій" — це дворічний експеримент уряду. Система передбачає автоматичне формування файлу для кожної офіційно незайнятої особи на основі даних Пенсійного фонду, який фіксує зарплати, соціальні внески та трудову активність громадян. Якщо за конкретну людину протягом двох місяців не сплачуються соціальні внески або вона звільнилася, ці дані передаються до Державної служби зайнятості для формування бази незайнятих осіб.

Паралельно інформацію доповнюють дані Міністерства освіти про рівень освіти та професійні навички, а Міністерство соціальної політики надає відомості про людей, які отримують соціальну допомогу та членів їхніх сімей. При цьому система не обробляє дані неповнолітніх, людей з інвалідністю першої та другої груп і студентів.

Взаємодія з громадянами

Також він зауважив, що для кожної офіційно незайнятої особи формується індивідуальний файл, який стає доступним працівникам Державної служби зайнятості. На його основі служба пропонує громадянам вакансії, можливості підвищення кваліфікації або перекваліфікації, а також шляхи започаткування власного бізнесу. Система розроблена так, щоб працювати максимально прозоро: якщо людина не бажає шукати роботу, вона може відмовитися від участі, проте держава зможе оцінювати, чому людина не працює, та відповідно коригувати соціальні виплати та пенсії.

Зокрема, механізм дозволяє громадянам отримувати персоналізовані пропозиції. Наприклад, якщо у службі буде інформація, що особа має освіту інженера-будівельника, але не працює, то їй можуть запропонувати як вакансії в професії, так і курси для перекваліфікації. Така модель забезпечує взаємозв’язок між потребами ринку та потенціалом працівників, робить процес працевлаштування більш системним та прогнозованим.

Роль бізнесу у системі

За словами президента Конфедерації роботодавців України, на початковому етапі роботодавці не матимуть прямого доступу до бази даних. Вони зможуть орієнтуватися на регіональні показники кількості незайнятих осіб і через Державну службу зайнятості отримувати доступ до відповідних кандидатів. При цьому персональні дані залишаються захищеними: ніяких імен, контактів, віку або інформації про інвалідність у відкритому доступі не буде.

Місцеві підприємці, знаючи про наявність бази, зможуть планувати підбір персоналу та співпрацювати зі службою зайнятості, яка виступатиме посередником. У майбутньому можливе відкриття анонімізованого доступу до бази для бізнесу, що прискорить підбір спеціалістів, але при цьому збережеться конфіденційність.

Олексій Мірошниченко розповів, як сервіс "Обрій" може стати шансом для відновлення ринку праці

Проблеми ринку праці

Також Олексій Мірошниченко пояснив, що ринок праці в Україні стикається з кількома серйозними викликами. По-перше, нестача працівників: на 11,3 мільйона офіційно зайнятих людей припадає 10,5 мільйона пенсіонерів, що створює суттєвий дисбаланс. По-друге, дефіцит кваліфікованих спеціалістів у технологічних, інженерних та цифрових сферах. По-третє, значна частка тіньового ринку праці — до 4 мільйонів людей працюють неофіційно через мобілізаційні ризики, гендерні стереотипи, пенсійний вік або інвалідність. Додатково низька зарплата та відсутність цікавих умов праці демотивують частину населення шукати легальну зайнятість.

Перенавчання та підвищення кваліфікації

Система "Обрій" надає можливості для перекваліфікації та навчання на робочому місці, що вважається найефективнішим способом підготовки працівників. Бізнес готовий інвестувати у навчання, але лише за умови, що працівник мотивований та зацікавлений. Держава доповнює це ваучерами на навчання та нові професії, що дозволяє працівникам підвищувати конкурентоспроможність.

Олексій Мірошниченко наголошує, що успіх системи залежить не лише від роботодавців та держави, а й від мотивації громадян. Так, людина, яка прагне розвиватися, завжди зможе знайти роботу та підвищити власну кваліфікацію, а ті, хто пасивний, залишатимуться поза активним ринком праці.

Оновлення професій та класифікатора

Паралельно з запуском "Обрію" оновлюється класифікатор професій та реєстр кваліфікацій. Як пояснив експерт, старі спеціальності виключаються, а нові вводяться відповідно до потреб сучасного ринку. Наприклад, додаються професії, пов’язані з технологіями дронів, цифровими інноваціями та іншими сучасними сферами, і це дозволяє системі освіти готувати кадри, які будуть затребувані роботодавцями, і сприяє більш динамічному розвитку ринку праці.

Перспективи та очікувані результати

Як розповів Олексій Мірошниченко, система "Обрій" стартує з 1 січня наступного року. Очікується, що вона зробить ринок праці прозорішим, допоможе швидше знаходити вакансії, прискорить перекваліфікацію та підвищення кваліфікації. Цей експеримент стане першим масштабним кроком цифровізації ринку праці, який поєднує ресурси держави та бізнесу, стимулюючи модернізацію трудового потенціалу країни навіть у складних умовах війни та демографічного навантаження.

Нагадаємо, що в Україні за останні чотири роки зарплати працівників робітничих спеціальностей суттєво зросли, а найвищі доходи тепер отримують муляри, сантехніки та тинькарі.

Також Фокус писав, що український ринок праці переживає справжню кадрову кризу. Війна, масовий від'їзд громадян за кордон і демографічні зміни призводять до того, що навіть базові галузі країни стикаються з нестачею персоналу.