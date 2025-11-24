Самый высокий горнолыжный комплекс Украины "Драгобрат" выставили на продажу за почти 117 млн гривен (фото)
Самый высокогорный курорт Украины, комплекс "Драгобрат", расположенный на высоте 1400 метров над уровнем моря, выставили на продажу за 2 750 000 долларов или почти 117 миллионов гривен.
Речь идет о продаже корпоративных прав ООО "Драгобрат". Соответствующее объявление обнародовали 18 ноября на платформе OLX.
"Продажа корпоративных прав ООО "ДРАГОБРАТ", — говорится в тексте объявления.
Объявленная стоимость — 116 234 855 гривен по действующему курсу.
В объявлении также указано, что свидетельство о праве собственности на земельный участок площадью 1,76 га принадлежит ООО "Драгобрат".
Публикация также содержит перечень объектов на территории горнолыжного комплекса. Туда входят здания: административное здание с кафе, жилые коттеджи, гостиница на 33 номера, сауна с бассейном, ангар для ремонта техники и тому подобное. Кроме того, перечислены несколько канатно-буксировочных дорог, пункт проката лыж и сноубордов, а также инженерные сооружения и технические средства.
Стоит заметить, что комплекс "Драгобрат" уже продавали в 2010 году, как сообщало издание "Закарпатье онлайн". Тогдашний владелец, полтавский бизнесмен Юрий Бедный, заявлял о продаже инфраструктуры комплекса по цене 6 миллионов долларов.
Напомним, в начале 2025 года на Драгобрате случился конфликт: пьяные туристы из Польши угрожали "сдать" украинца в ТЦК.
Также 18 января издание Mukachevo.net сообщало, что на "Драгобрате" погибла туристка: во время катания на лыжах не удержалась на бугельном подъемнике.