Найвищий гірськолижний комплекс України "Драгобрат" виставили на продаж за майже 117 млн гривень (фото)
Найвисокогірніший курорт України, комплекс "Драгобрат", розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря, виставили на продаж за 2 750 000 доларів або ж майже 117 мільйонів гривень.
Йдеться про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат". Відповідне оголошення оприлюднили 18 листопада на платформі OLX.
"Продаж корпоративних прав ТОВ "ДРАГОБРАТ", — йдеться у тексті оголошення.
Оголошена вартість — 116 234 855 гривень за чинним курсом.
В оголошенні також вказано, що свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га належить ТОВ "Драгобрат".
Публікація також містить перелік об'єктів на території гірськолижного комплексу. Туди входять будівлі: адміністративна споруда з кав'ярнею, житлові котеджі, готель на 33 номери, сауна з басейном, ангар для ремонту техніки тощо. Окрім того, перелічено кілька канатно-буксирувальних доріг, пункт прокату лиж та сноубордів, а також інженерні споруди та технічні засоби.
Варто зауважити, що комплекс "Драгобрат" вже продавали у 2010 році, як повідомляло видання "Закарпаття онлайн". Тодішній власник, полтавський бізнесмен Юрій Бідний, заявляв про продаж інфраструктури комплексу за ціною 6 мільйонів доларів.
Нагадаємо, на початку 2025 року на Драгобраті трапився конфлікт: п'яні туристи з Польщі погрожували "здати" українця в ТЦК.
Також 18 січня видання Mukachevo.net повідомляло, що на "Драгобраті" загинула туристка: під час катання на лижах не втрималася на бугельному підйомнику.