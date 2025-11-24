Нужно вернуть собачке веру в людей: той-терьер Груфалятко ищет новую семью

Той-терьер Груфалятко, который не смог адаптироваться в семье, вернулся в приют. Поэтому сейчас он ищет семью, которая будет любить его.

Груфалятко хочет найти семью, которая сможет вернуть ему веру в людей. Маленький песик ожидает, что именно в приюте Ирины Добролюбовой ему удастся найти тех, кто будет любить его по-настоящему и не бросит.

Груфалятко имеет непростую судьбу — он прожил свою жизнь в клетке черного питомника. Кроме клетки он ничего не видел, из-за чего его процесс адаптации в семье, которая его забрала, был непростой.

Он не смог выучить выгул за несколько недель, продолжает ходить в туалет дома.

В приюте объясняют, что из-за того, что годами Груфалятко жил в клетке, ему нужно не один месяц, чтобы приучить его.

"Он боится и агрессирует на все, что его пугает. Это ребенок со сломанной психикой. И нужна любящая семья, которая сможет вернуть ему веру в людей. Не идеальный... не оправдал надежд", — пишут в приюте.

Говорят, что Груфалятку больше 2-3 лет. Но определить это сложно, ведь той-терьер — животное из черного разведения.

Чтобы взять в семью хвостика, заполните заявку, после чего с вами свяжутся:

Звонить по вопросам адопции:

+38 (050) 604 50 99 Яна.

