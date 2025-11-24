Потрібно повернути песику віру в людей: той-тер'єр Груфалятко шукає нову родину
Той-тер'єр Груфалятко, який не зміг адаптуватися в родині, повернувся до прихистку. Тож зараз він шукає родину, яка буде любити його.
Груфалятко хоче знайти родину, яка зможе повернути йому віру в людей. Маленький песик очікує, що саме в притулку Ірини Добролюбової йому вдасться знайти тих, хто любитиме його по-справжньому і не кине.
Груфалятко має непросту долю — він прожив своє життя в клітці чорного розплідника. Крім клітки він нічого не бачив, через що його процес адаптації в родині, яка його забрала, був непростий.
Він не зміг вивчити вигул за декілька тижнів, продовжує ходити в туалет вдома.
У притулку пояснюють, що через те, що роками Груфалятко жив у клітці, йому потрібно не один місяць, аби привчити його.
"Він боїться і агресує на все, що його лякає. Це дитина із зламаною психікою. І потрібна любляча родина, яка зможе повернути йому віру в людей. Не ідеальний… не виправдав сподівань", — пишуть в притулку.
Кажуть, що Груфалятку більше 2-3 років. Але визначити це складно, адже той-тер'єр — тварина з чорного розведення.
Щоб взяти в родину хвостика, заповніть заявку, після чого з вами зв'яжуться:
Телефонувати щодо питань адопції:
+38 (050) 604 50 99 Яна.
