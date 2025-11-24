Потрібно повернути песику віру в людей: той-тер'єр Груфалятко шукає нову родину

Той-тер'єр Груфалятко, який не зміг адаптуватися в родині, повернувся до прихистку. Тож зараз він шукає родину, яка буде любити його.

Груфалятко хоче знайти родину, яка зможе повернути йому віру в людей. Маленький песик очікує, що саме в притулку Ірини Добролюбової йому вдасться знайти тих, хто любитиме його по-справжньому і не кине.

Груфалятко має непросту долю — він прожив своє життя в клітці чорного розплідника. Крім клітки він нічого не бачив, через що його процес адаптації в родині, яка його забрала, був непростий.

Він не зміг вивчити вигул за декілька тижнів, продовжує ходити в туалет вдома.

У притулку пояснюють, що через те, що роками Груфалятко жив у клітці, йому потрібно не один місяць, аби привчити його.

"Він боїться і агресує на все, що його лякає. Це дитина із зламаною психікою. І потрібна любляча родина, яка зможе повернути йому віру в людей. Не ідеальний… не виправдав сподівань", — пишуть в притулку.

Відео дня

Кажуть, що Груфалятку більше 2-3 років. Але визначити це складно, адже той-тер'єр — тварина з чорного розведення.

Щоб взяти в родину хвостика, заповніть заявку, після чого з вами зв'яжуться:

Телефонувати щодо питань адопції:

+38 (050) 604 50 99 Яна.

Раніше ми розповідали про те, якими відданими бувають собаки — трирічний померанський шпіц вигнав з будинку великого ведмедя, який поласував його сніданком.

Фокус розрахував, що реальні витрати на утримання улюбленця в Україні 2025 року становлять значну частку сімейного бюджету і потребують зваженого підходу. Тож до того, щоб заводити улюбленця, потрібно підходити відповідально.