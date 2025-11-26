Зимние каникулы 2025: когда школьников отправят на отдых и как надолго (список)
Министерство образования и науки Украины не определило конкретные даты каникул, а лишь порекомендовало школам по возможности продлить отдых для учеников зимой. В зависимости от города даты начала и завершения зимних каникул 2025 отличаются — где-то они будут длиться неделю, а где-то минимум три.
Еще в августе правительство приняло постановление о том, что учебный год 2025/2026 начинается 1 сентября и продлится до 30 июня. Об этом говорилось на сайте Минобразования.
Зимние каникулы 2025: какие рекомендации
В целом структуру и продолжительность учебного года, в том числе отдыха для детей, учреждения общего среднего образования могут определять самостоятельно. При этом в школах должны учитывать объемы нагрузки по учебному плану, особенности региона и тому подобное.
Министерство рекомендует увеличить продолжительность зимних каникул посредством переноса весенних на зимний период.
Также, учитывая отключение света и возможные проблемы со связью, советуют рассмотреть возможность:
- перехода на 6-дневную учебную неделю;
- организации обучения две смены с учетом увеличения светового дня;
- использование асинхронного формата обучения.
Когда зимние каникулы 2025 в Украине
На образовательном портале Education.ua передали, что каникулы запланированы:
- в Киеве — с 25 декабря до 11 января, а также могут быть организованы дополнительные для первоклассников с 16 до 21 февраля;
- во Львове — с 24 декабря до 11 января или с 24 декабря до 6 января в зависимости от школы;
- в Днепре — с 27 декабря до 11 января, в отдельных школах — с 25 декабря до 7 января;
- в Харькове — с 27 декабря до 11 января;
- в Чернигове — с 27 декабря до 11 января;
- в Черновцах — с 24 декабря до 6 января в большинстве заведений;
- в Полтаве — по крайней мере в части школ с 29 декабря до 9 января;
- в Николаеве — с 29 декабря до 11 января;
- в Ровно — с 20 декабря до 4 января;
- в Ужгороде — тоже с 20 декабря до 4 января;
- в Луцке — с 25 декабря до 7 января;
- в Виннице — ориентировочно с 27 декабря до 11 января, в некоторых школах до 18 января;
- в Ивано-Франковске — с 22 декабря до 11 января.
- в Кременчуге — с 25 декабря до 11 января.
В "РБК-Украина" уточнили, что также зимние каникулы 2025 будут:
- в Тернополе — с 18 декабря по 12 января включительно (благодаря обучению по субботам);
- в Хмельницком — с 30 декабря по 10 января;
- в Черкассах — с 14 декабря по 12 января;
- в Сумах — с 28 декабря по 19 января, а в некоторых школах до 2 февраля;
- в Житомире — преимущественно с 23 декабря по 14 января;
- в Кропивницком — с 14 декабря по 12 января, а в части заведений с 21 декабря по 13 января;
- в Херсоне — с 23 декабря по 12 января включительно, для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых с 17 по 22 февраля;
- в Одессе — с 30 декабря по 10 января.
