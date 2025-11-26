Зимние каникулы 2025: когда школьников отправят на отдых и как надолго (список)

Министерство образования и науки Украины не определило конкретные даты каникул, а лишь порекомендовало школам по возможности продлить отдых для учеников зимой. В зависимости от города даты начала и завершения зимних каникул 2025 отличаются — где-то они будут длиться неделю, а где-то минимум три.

Еще в августе правительство приняло постановление о том, что учебный год 2025/2026 начинается 1 сентября и продлится до 30 июня. Об этом говорилось на сайте Минобразования.

Зимние каникулы 2025: какие рекомендации

В целом структуру и продолжительность учебного года, в том числе отдыха для детей, учреждения общего среднего образования могут определять самостоятельно. При этом в школах должны учитывать объемы нагрузки по учебному плану, особенности региона и тому подобное.

Министерство рекомендует увеличить продолжительность зимних каникул посредством переноса весенних на зимний период.

Также, учитывая отключение света и возможные проблемы со связью, советуют рассмотреть возможность:

перехода на 6-дневную учебную неделю;

организации обучения две смены с учетом увеличения светового дня;

использование асинхронного формата обучения.

Когда зимние каникулы 2025 в Украине

На образовательном портале Education.ua передали, что каникулы запланированы:

в Киеве — с 25 декабря до 11 января, а также могут быть организованы дополнительные для первоклассников с 16 до 21 февраля;

во Львове — с 24 декабря до 11 января или с 24 декабря до 6 января в зависимости от школы;

в Днепре — с 27 декабря до 11 января, в отдельных школах — с 25 декабря до 7 января;

в Харькове — с 27 декабря до 11 января;

в Чернигове — с 27 декабря до 11 января;

в Черновцах — с 24 декабря до 6 января в большинстве заведений;

в Полтаве — по крайней мере в части школ с 29 декабря до 9 января;

в Николаеве — с 29 декабря до 11 января;

в Ровно — с 20 декабря до 4 января;

в Ужгороде — тоже с 20 декабря до 4 января;

в Луцке — с 25 декабря до 7 января;

в Виннице — ориентировочно с 27 декабря до 11 января, в некоторых школах до 18 января;

в Ивано-Франковске — с 22 декабря до 11 января.

в Кременчуге — с 25 декабря до 11 января.

В "РБК-Украина" уточнили, что также зимние каникулы 2025 будут:

в Тернополе — с 18 декабря по 12 января включительно (благодаря обучению по субботам);

в Хмельницком — с 30 декабря по 10 января;

в Черкассах — с 14 декабря по 12 января;

в Сумах — с 28 декабря по 19 января, а в некоторых школах до 2 февраля;

в Житомире — преимущественно с 23 декабря по 14 января;

в Кропивницком — с 14 декабря по 12 января, а в части заведений с 21 декабря по 13 января;

в Херсоне — с 23 декабря по 12 января включительно, для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых с 17 по 22 февраля;

в Одессе — с 30 декабря по 10 января.

