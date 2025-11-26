Зимові канікули 2025: коли школярів відправлять на відпочинок і як надовго (список)

Міністерство освіти і науки України не визначило конкретні дати канікул, а лише порекомендувало школам за можливості подовжити відпочинок для учнів взимку. Залежно від міста дати початку й завершення зимових канікул 2025 відрізняються — десь вони триватимуть тиждень, а десь щонайменше три.

Ще у серпні уряд ухвалив постанову про те, що навчальний рік 2025/2026 розпочинається 1 вересня й триватиме до 30 червня. Про це йшлося на сайті Міносвіти.

Зимові канікули 2025: які рекомендації

Загалом структуру і тривалість навчального року, зокрема відпочинку для дітей, заклади загальної середньої освіти можуть визначати самостійно. При цьому у школах мають враховувати обсяги навантаження за навчальним планом, особливості регіону тощо.

Міністерство рекомендує збільшити тривалість зимових канікул за допомогою перенесення весняних на зимовий період.

Також, з огляду на відключення світла та можливі проблеми зі зв'язком, радять розглянути можливість:

переходу на 6-денний навчальний тиждень;

організації навчання дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня;

використання асинхронного формату навчання.

Коли зимові канікули 2025 в Україні

На освітньому порталі Education.ua передали, що канікули заплановані:

у Києві — з 25 грудня до 11 січня, а також можуть бути організовані додаткові для першокласників з 16 до 21 лютого;

у Львові — з 24 грудня до 11 січня або з 24 грудня до 6 січня залежно від школи;

у Дніпрі — з 27 грудня до 11 січня, в окремих школах — з 25 грудня до 7 січня;

у Харкові — з 27 грудня до 11 січня;

у Чернігові — з 27 грудня до 11 січня;

у Чернівцях — з 24 грудня до 6 січня у більшості закладів;

у Полтаві — принаймні у частині шкіл з 29 грудня до 9 січня;

у Миколаєві — з 29 грудня до 11 січня;

у Рівному — з 20 грудня до 4 січня;

в Ужгороді — теж з 20 грудня до 4 січня;

у Луцьку — з 25 грудня до 7 січня;

у Вінниці — орієнтовно з 27 грудня до 11 січня, у деяких школах до 18 січня;

в Івано-Франківську — з 22 грудня до 11 січня.

у Кременчуці — з 25 грудня до 11 січня.

У "РБК-України" уточнили, що також зимові канікули 2025 будуть:

у Тернополі — з 18 грудня до 12 січня включно (завдяки навчанню по суботах);

у Хмельницькому — з 30 грудня по 10 січня;

у Черкасах — з 14 грудня по 12 січня;

у Сумах — з 28 грудня по 19 січня, а у деяких школах до 2 лютого;

у Житомирі — переважно з 23 грудня до 14 січня;

у Кропивницькому — з 14 грудня по 12 січня, а у частині закладів з 21 грудня по 13 січня;

у Херсоні — з 23 грудня по 12 січня включно, для першокласників передбачений додатковий відпочинок з 17 до 22 лютого;

в Одесі — з 30 грудня до 10 січня.

