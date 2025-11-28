Медленная смерть гетманщины: что было с Украиной после Полтавской битвы

Фокус продолжает рассказывать об установлении на территории Украины российской власти. Сегодня разбираем, как Россия превратила казацкое самоуправление в фарс после поражения гетмана Ивана Мазепы.

На месте Батурина — бывшей столицы, где гетман Иван Мазепа принял решение перейти на сторону короля шведов и которую показательно вырезали российские войска, царь Петр запретил даже думать поселяться. Нового гетмана Ивана Скоропадского избирали под пристальным наблюдением российских военных, а саму территорию Гетманщины оккупировали царские войска, которые жестоко преследовали всех сторонников бывшего гетмана. Победа российского царя под Полтавой позволила закрепить ему свою власть над Украиной на длительное время.

Альтернативный проект развития Украины

После поражения под Полтавой гетман Иван Мазепа вместе со шведским королем и своими сторонниками перешел через Днепр и спрятался от преследования царскими войсками на территории Османской империи. Вскоре старый и морально раздавленный поражением гетман умер. Его место занял генеральный писарь (должность аналогичная немецкой "канцлер" — второй человек в государстве) Филипп Орлик.

Он по-новому подошел к формированию правил устройства в государстве. Интеллектуал с блестящим образованием (окончил Киево-Могилянский коллегиум, до того получил образование в школе иезуитов), Филипп Орлик разработал проект конституции, которая гарантировала казацкому государству суверенитет под протекторатом Швеции, и — что важно и довольно редко для того времени — в документе были выписаны обязанности для государственной власти (гетмана и старшины), а также права для основных общественных сословий.

Таким образом Филипп Орлик продемонстрировал альтернативу грубому навязыванию своей воли, что практиковал царь — общественный договор, в котором каждый общественный слой мог найти свой интерес. "Пакты и конституции..." Филиппа Орлика могли стать первой полноценной конституцией крупного европейского государства (во Франции похожий документ заработал только в конце века), однако гетман не смог воплотить их в жизнь. Причиной стало поражение в войне с Московией.

Жизнь под диктатом Петра

Поэтому Гетманщине пришлось жить под диктат российского царя. Вероятно сами выборы гетмана царь позволил провести лишь опасаясь перехода казаков на сторону Мазепы. Дальнейшие события подтвердили эту гипотезу. Сами выборы, где был продвинут лояльный к царю Иван Скоропадский, скорее напоминали фарс и бутафорскую постановку. Похожим было и правление гетмана, которое длилось четырнадцать лет.

После победы под Полтавой царь Петр уже не видел смысла церемониться и вместо традиционного двустороннего договора в форме статей, которые хотя и писались под диктат российских чиновников, все же подписывались обеими сторонами, на этот раз издал указ, которым в одностороннем порядке установил правила жизни на Гетманщине. Хотя формально в нем были повторены вольности, предоставленные в предыдущих статьях, на практике все происходило совсем по-другому.

К гетману был приставлен специальный резидент, который должен был стать его "тенью" — следить за всей деятельностью казацкого лидера. А на случай осложнений резиденту было предоставлено два полка, которые расположили в гетманской столице. На месте Батурина царь Петр вообще запретил любую форму проживания — это место должно было стать проклятым, как и сам опальный гетман Мазепа. Новая же столица располагалась в Глухове — очень близко к границе, а это создавало дополнительный фактор влияния на казацкое правительство.

Царь Петр самостоятельно назначал старшину — в основном иностранцев, которые не обращали внимания на гетмана и подчинялись напрямую имперскому правительству. Земли тоже раздавались российским вельможам, зато казаков отправляли на войну со Швецией (которая продолжалась до 1721 года далеко от границ Гетманщины), с Персией и на Кавказ. Оттуда казаки часто возвращались искалеченными или не возвращались вообще. Также казаков царское правительство привлекало к построению линии укреплений на Поволжье и территории современного Казахстана. Таким образом империя (провозглашенная в 1721 году) привлекала один порабощенный народ для покорения других народов. Стабильно рос удельный вес иностранцев среди управленцев, землевладельцев и других влиятельных общественных слоев. Украинские крестьяне же закрепощались.

Казацкое государство без свобод и без суверенитета

Украинское казацкое государство создавалось в середине XVII века как государство свободы. Оно возникло на базе борьбы против крепостного права в Речи Посполитой, поэтому введение крепостничества было нонсенсом, который разрушал самый фундамент государства: идею, на основе которой оно родилось. Однако гетман Иван Скоропадский не мог ничего сделать. Вероятно, бутафорный казацкий руководитель и не хотел ничего делать вопреки новым порядкам, ведь он сам был крупным землевладельцем. Соответственно, закрепощение крестьян было выгодно ему лично — как и старшине.

Сосредоточившись на личном обогащении он так и умер в роскоши в своем имении летом 1722 года. Суверенитет Гетманщины же оставался лишь пустыми буквами на бумаге указа, который царь скорее всего не отменил, потому что не видел необходимости в таких формальностях. Он и так получил реальную власть над бывшим казацким государством, которое все чаще в официальных документах именовали Малороссией.

Первая отмена гетманства

Еще перед смертью гетмана уже не царь, а император Петр I создал Малороссийскую коллегию — орган, который должен был вместо гетмана управлять Гетманщиной (то бишь, в имперском понимании, уже Малороссией). Здесь смерть Скоропадского пригодилась российской власти. После победы над Швецией у императора не было уже никаких причин назначать даже театральные выборы гетмана.

Наказной гетман (исполняющий обязанности) Павел Полуботок, фаворит выборов на должность казацкого предводителя еще в 1708 году, который был нагло отстранен лично Петром, решил на этот раз таки добиться своего. В 1723 году, так и не дождавшись назначения выборов нового гетмана, Полуботок решился написать императору "челобитные", то есть покорную просьбу назначить выборы нового гетмана. Вместо этого Полуботка вызвали в Санкт-Петербург (новая столица империи), где он был заключен в тюрьму. Павел Полуботок так и умер в тюрьме — фактически просто за просьбу назначить выборы. Этим император дал понять свое отношение к казацким вольностям, которые он в свое время назвал чрезмерными, большими, чем "имеет любой народ на свете".

Без государственности, без Церкви и без языка

Примечательно, что параллельно с фактической отменой должности гетмана российские власти в тот же год уничтожили и Киевскую митрополию (существовала почти семь веков, с 1039 года). Тогда Церковь олицетворяла социальную сферу, фактически организовывала повседневную жизнь людей. То есть центр культуры, образования, медицины, социальной жизни теперь переместился в Россию. В 1722 году Киевский иерарх стал обычным архиепископом Русской православной церкви, которую сам Петр I фактически превратил в государственную институцию, ликвидировав должность патриарха.

Разрушение украинской государственности шло параллельно с уничтожением украинской культуры, социальной сферы, закрепощением крестьян — единственного общественного сословия, которое оставалось полностью украинским.

Венцом наступления России стало устранение из публичного общения украинского языка. Именно в годы правления гетмана Ивана Скоропадского состоялось первое наступление империи на украинский язык. Тогда применение языка основывалось на религиозной литературе. Именно оттуда брали образцы для дальнейшего применения в делопроизводстве и художественной литературе. Переподчинение Киевской митрополии несло за собой перевод церковных книг на старославянский, поэтому украинский язык выталкивался из делопроизводства и литературы. В 1720 году отдельным указом царь ограничил печать книг на украинском языке. Также на российские стандарты переходили и образовательные учреждения.

Фантомное восстановление былой славы

Казалось, что даже фасадная сторона Украинского государства проживает свои последние годы. Однако неожиданно украинцам повезло. Князь Вельяминов, возглавивший Малороссийскую коллегию, проиграл придворную борьбу. Поэтому в 1727 году Малороссийскую коллегию (в историю она вошла как первая) распустили. Чтобы избежать лишних народных волнений, было решено восстановить институт гетманства. Для этой роли выбрали пожилого уже полковника Даниила Апостола, которому на момент избрания на должность (а фактически — назначения имперскими чиновниками) было уже почти восемьдесят лет.

Полномочия гетмана определялись директивами, которые были спущены из Санкт-Петербурга в 1728 году. В принципе уже мало кто (по крайней мере из тех, кто реально оценивал ситуацию) надеялся на какие-то улучшения со стороны имперского правительства.

В то время Филипп Орлик пытался заручиться поддержкой хотя бы каких-то европейских стран для борьбы против Российской империи. Однако после победы в Северной войне Россию стали воспринимать в Европе как весомую силу и старались лишний раз не вступать с ней в конфликт. Поэтому Филиппу Орлику, на которого еще и охотились российские агенты, пришлось последние годы жизни провести на территории Османской империи — единственного государства, которое все еще решалось вступать в конфликты с Российской империей. Однако она подала скорее негативный пример, ведь ее неудачные войны с Россией в течение VIII века скорее убедили другие европейские государства в правильности своих позиций.

Гетман с губернаторскими полномочиями

При таких обстоятельствах все, что оставалось престарелому гетману Апостолу — это быть качественным "губернатором" на царской службе. Он стал наводить порядок в учете имений, бороться со взяточничеством на государственной службе и налаживать правовую систему.

Старания гетмана позволили ему оставить положительный след в истории как заботливого руководителя, пытавшегося улучшить благосостояние жителей казацкой страны в пределах империи.

Но после смерти Даниила Апостола в 1734 году имперская власть не намеревалась восстанавливать гетманское правление, зато в Украину был прислан князь Шаховский, который возглавил "правление гетманского правительства" — новый имперский орган, который должен был заменить власть гетмана во все еще формально существующем Государстве войска Запорожского.

Гетманство ушло вместе с Скоропадским

После победы в Полтавской битве царь уже не видел никакого смысла заигрывать с казаками. Петр I просто оставил на месте гетмана Ивана Скоропадского, поскольку не видел смысла преследовать покорного слугу. Отстранение верного гетмана могло бы стать негативным прецедентом для других частей государства. Также царю были нужны казаки для продолжения Северной войны и других военных действий, а уверенности, что с этими задачами могли справиться назначенные имперские чиновники, не было.

После победы в Северной войне и провозглашения империи Петр I назначил для управления Гетманщиной имперскую администрацию. Когда же Иван Скоропадский умер, в выборах нового гетмана Петербург уже не видел смысла. Не факт, что нового гетмана избрали бы, даже если бы Скоропадский умер условно в 1712 году. Ведь его полномочия и так сводились к представительским функциям — всем заправлял приставленный к нему министр-резидент. То есть институт гетманства продержался вплоть до 1722 года только благодаря продолжительности жизни самого гетмана Скоропадского.

А в 1727 году украинцам откровенно повезло — дворовые интриги в Санкт-Петербурге вылились в восстановление этого символического института казацкого самоуправления. Но ничего общего с реальным суверенитетом ни гетманство Ивана Скоропадского, ни восстановление должности гетмана при Даниле Апостоле на самом деле уже не имели. Это были лишь бледные тени героического казацкого прошлого, которые угасли к середине века.

Но счастливый случай все же позволил казакам пролонгировать тень своей государственности еще на некоторое время. И это уже следующая история...