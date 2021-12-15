"Домовина України". Где все же похоронен Богдан Хмельницкий

Украинские ученые активно ищут захоронение гетмана Богдана Хмельницкого, но пока что у них больше вопросов, чем ответов о его местонахождении.

Уже второй год между историками идет дискуссия о том, где похоронен Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского и, пожалуй, важнейший исторический деятель Украины XVII века. Именно Богдан стал причиной событий, которые драматически повлияли на дальнейшую историю нашей страны. В первую очередь, это Хмельнитчина, война казаков в 1648–1657 годах с Речью Посполитой, к которой тогда принадлежали украинские земли, и за это нынешние историки называют Хмельницкого державотворцем. Другое драматическое событие — Переяславская рада 1654 года, подписанное Богданом соглашение с Московским царством, положившее начало длительному доминированию северного соседа над Украиной.

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Несмотря на то, что Хмельницкий был выдающейся личностью своего времени, его жизнь и смерть окутаны тайнами, одна из которых касается места его захоронения. Богдан умер в 1657 году, его похоронили в Суботове, семейном имении гетмана, — это все, что известно из источников того времени. Более поздние летописи указывают, что Хмельницкого похоронили в церкви, а вот в какой именно, об этом дискутируют ученые.

В Суботове, ныне это село на Черкащине, в то время было две церкви: деревянная Михайловская в центре и каменная Ильинская на одном из холмов на окраине, ее гетман построил возле своей резиденции. Сегодня Михайловская церковь утрачена, за столетия своего существования она несколько раз горела, ее восстанавливали, но в 1930-х годах разрушили окончательно и возле того места построили дом культуры. Ильинской церкви повезло больше, она сохранилась, хотя после смерти Хмельницкого почти сто лет пустовала. Но в XVIII веке ее отремонтировали и впоследствии установили табличку с надписью, что здесь похоронен Богдан Хмельницкий. В советское время в храме установили символическое надгробие гетманской могилы.

[ + – ] Хмельницкий имел основания бояться за свою жизнь, потому что пережил не одно покушение

В 2019 году с неожиданным заявлением выступили украинские ученые. Геофизик Ксения Бондарь и ее коллеги из КНУ им. Тараса Шевченко исследовали Ильинскую церковь с помощью георадара и обнаружили полость под полом в ее центре на глубине от 3,5 до 5,5 м, которая по своей форме напоминает склеп. Бондарь выдвинула гипотезу, что это может быть могила Хмельницкого. Однако российский историк Татьяна Таирова-Яковлева в статье 2020 года выдвинула предположение о том, что гетман похоронен в Михайловской церкви. Это заявление вызвало оживление дискуссии: украинские историки и краеведы сейчас интенсивно ищут и проверяют источники, которые опровергли бы или подтвердили обе гипотезы. Все это осложняется многочисленными мифами и легендами вокруг могилы Богдана, которые начали появляться сразу после его смерти.

Неразвеянный прах Богдана Хмельницкого

В биографии Хмельницкого немало лакун, ведь до своего возвышения в гетманы он был реестровым казаком, а впоследствии сотником Чигиринского полка, занимая не самое высокое место в казацкой иерархии. Собственно, неизвестно ни происхождение рода Хмельницких, ни имя матери Богдана, ни место его рождения, ни точное количество его детей — по разным версиям их было от шести до восьми.

"Как жил и что делал Богдан Хмельницкий в конце 30-х — в первой половине 40-х годов XVII века, мы не знаем", — пишут Валерий Степанков и Валерий Смолий, историки, наиболее основательно изучившие жизнеописание гетмана.

Местные жители и священники неоднократно пытались найти легендарные сокровища, однако безуспешно

Что было точно известно, так это апоплексический нрав Богдана.

"Он мог кричать с такой безумной яростью, что метался по покоям, рвал на себе волосы, ногами бил землю или же метался, словно сумасшедший, потерявший разум" — по свидетельствам современников, приступы ярости могли сопровождаться мгновенным раскаянием. Неудивительно, что Хмельницкий умер от кровоизлияния в мозг — 6 августа 1657 года в Чигирине. Его прах долго не хоронили, и также неизвестно, почему казацкая старшина затягивала с погребением вплоть до 23 августа.

Наконец прах гетмана перевезли в Суботов и похоронили, по легенде, как завещал Богдан — вместе с его старшим и любимым сыном Тимошем, умершим от ранения в 1653 году. К началу XX века считалось, что могила Хмельницкого навсегда утрачена, поскольку в Черниговской летописи и летописи Григория Грабянки пересказана история о ее осквернении. В 1664 году польский отряд под руководством шляхтича Стефана Чарнецкого напал на Суботов, вскрыл могилы Богдана и Тимоша, вынул оттуда покойников, сжег их, а пепел развеял из пушки. Однако Иван Крипьякевич, биограф Богдана Хмельницкого, в 1930-е годы считал эту легенду сомнительной. Не подтвердили его и современные изыскания. В частности, историк Тарас Чухлеб провел исследование в польских архивах, и в подробных дневниках представителей отряда Чарнецкого не нашел никакого упоминания о разорении могил. Поэтому современные историки достигли консенсуса и считают эту легенду более поздним вкраплением в историю о гетманской могиле.

[ + – ] "Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України широка, глибока. Ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився". Тарас Шевченко, "Великий льох"

Так специалисты вернулись к вопросу о том, где находится захоронение Богдана Хмельницкого. Как пишут летописи, оно в церкви "каменной", "монастырской", "мурованной", "рыночной", "Ильинской церкви", "церкви, которую он сам строил". Эти описания церкви и вызывают споры историков, потому что украинские специалисты в большинстве своем склоняются к версии об Ильинской церкви, а их оппоненты отмечают, что она не была рыночной, потому что это был домовой, семейный храм на окраине, и ярмарки там устраивать не могли.

Храм, крепость или рынок. Поиски вокруг Ильинской церкви

Попытки отгадать загадку Ильинской церкви делались еще в советское время. В 1970-е раскопки в храме проводили две группы археологов под руководством Романа Юры, а затем Павла Горишнего. Предполагаемой могилы гетмана они не нашли, но открыли другие захоронения, а также пролом в стене храма, из чего Горишний заключил, что могилу гетмана разорили и прах оттуда вынули.

Захоронение Хмельницкого, как пишут летописи, расположено в церкви "каменной", "монастырской", "мурованной", "рыночной", "Ильинской церкви", "церкви, которую он сам строил"

Однако археолог Лариса Виногродская считает, что это были более поздние захоронения казацкой старшины XVIII века, когда Ильинская церковь снова функционировала и возле нее было кладбище. С лета и до конца 2019 года Виногродская руководила исследованиями храма, пытаясь проверить, что за пустоты обнаружил георадар. Этот прибор, который все шире используют украинские ученые, посылает электромагнитный сигнал на определенной частоте, который по-разному отражается от материалов и объектов с разными электрическими свойствами и, таким образом, отличает их, а специалисты могут "видеть" различные аномалии под землей. Во время экспедиции в Суботове археологи не смогли добраться до пустот, однако обнаружили другие интересные детали, которые могут пролить свет на то, чем была для Богдана Хмельницкого Ильинская церковь.

"При предыдущих раскопках археологи выяснили, что фундамент храма имеет глубину 3 м, это нетипично для церквей, которые обычно стоят на фундаменте до 1,5 м глубиной. Кроме того, на глубине 0,2 м от современного пола мы зафиксировали в фундаменте прослойку пыли, которая образуется, когда недостроенное здание забрасывают, а через некоторое время возвращаются к его возведению", — рассказывает Лариса Виногродская. Ученая предполагает, что фундамент возвел не Богдан, а польский шляхтич, чигиринский подстароста Даниэль Чаплинский. Он был большим врагом гетмана, потому что желал забрать себе в собственность Суботов, напал на село в 1646 году и отобрал его. Семья Хмельницких вынуждена была уехать и не возвращалась в Суботов в течение года. Собственно, с этого конфликта и началось казацкое восстание, как говорил потом Богдан, он "воевал за свой вред и неправду".

По предположениям Ларисы Виногродской, в течение этого года Чаплинский начал возводить оборонную башню, а по возвращении Богдан на ее фундаменте возвел церковь. По своей архитектуре Ильинская церковь имела оборонительное значение. Ее стены имеют толщину до 2 м, также сохранились окошки-бойницы на фасаде. Как отмечает Виногродская, которая специализируется на исследовании замков и других оборонных сооружений Украины, обычно в них устраивали подземелья для хранения оружия, боеприпасов и продуктов, как это, например, сделано в Хотинском замке. Поэтому специалист не исключает, что такое подземное сооружение есть и в суботовской церкви.

[ + – ] Потенциал поисков. Археолог Лариса Виногродская считает, что исследования могут быть полезны как ученым, так и обществу села благодаря повышению туристической привлекательности

Резиденция Хмельницкого, от которой ничего не осталось, размещалась на соседнем с Ильинской церковью холме, их разделяет глубокий ров.

"Вероятно, Богдан ходил в церковь по подземному ходу. Тем более, что в домовые церкви их владельцы наведывались тайно, как в то время было принято в Европе", — делится догадками Лариса Виногродская.

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Хмельницкий имел основания бояться за свою жизнь, потому что пережил не одно покушение. В частности, в конце 1646 года во время схватки с татарами под Чигирином жолнер Дашевский, как говорил сам Богдан, "заехав сзади, намеренно рубанул меня саблей по шее, и только потому голова моя не слетела, что я был в шлеме, который он разрезал на ширину ладони, так что только два кольца задержали саблю.

Кроме оборонного форпоста Ильинская церковь могла быть и рыночной. Такое предположение высказывает черкасский историк Валентин Лазуренко. В этом он представляет собственное видение, альтернативное Татьяне Таировой-Яковлевой, которая писала: "Под определение "рыночной" гораздо больше подпадает Михайловская церковь в Суботове. Согласно описанию Михайловской церкви 1726 года, она находилась в центре местечка. А именно рынок, рыночная площадь, как известно, и являлась центром поселения".

Однако Лазуренко отмечает, что украинские ярмарки середины XVII в., особенно в таких пограничных поселениях, как Суботов, отличались от европейских ремесленных: "Украинские средневековые рынки в порубежье были прежде всего сельскохозяйственными, славились продажей скота: продавали лошадей, коров, свиней, торговали с возов, мажар. Такое скопление не могло быть в центре села, скорее локализовалось на окраине". Историк родился и вырос в Суботове, досконально знает местную топографию. По его словам, кратчайший путь из Суботова в Чигирин проходит именно возле Ильинской церкви, поэтому, по его мнению, территория вокруг гетманского храма и замчища могла быть рынком.

Суботов: сокровища и погреба

"Стоїть в селі Суботові / На горі високій / Домовина України, / Широка, глибока. / Ото церков Богданова. / Там-то він молився, / Щоб москаль добром і лихом / З козаком ділився", — так писал Тарас Шевченко об Ильинской церкви в поэме-мистерии "Великий льох". В составе археографической комиссии поэт приезжал в Суботов, наблюдал за раскопками гетманского замчища, зарисовывал руины резиденции и церкви. Дальше в поэме Шевченко есть слова о том, что "могилы разрывают и денег ищут".

Если археологи смогут вскрыть подземное помещение в Ильинской церкви и там окажется склеп с прахом, то следующим шагом в исследовании будет идентификация покойника

Легенды и предания о несметных сокровищах в казачьих могилах существовали в течение веков, и в Суботове тоже. В начале XX века повествования такого рода записал и издал Марко Грушевский, священник, служивший в то время в Михайловской церкви. Среди жителей села были распространены верования о золоте, драгоценностях и даже гетманской булаве, которые спрятаны где-то под Ильинской церковью и ждут, чтобы пригодиться украинцам в трудную минуту. Также ходили легенды о том, что эти сокровища спрятаны в многочисленных подземных ходах, которые в деревне называли "льохами". Местные жители и священники неоднократно пытались найти легендарные сокровища, но безуспешно.

Если кто-то и грабил могилу Хмельницкого, то история об этом умалчивает. А вот погреба до сих пор есть — входы, как минимум, четыре, фиксируют археологи вокруг, и один — между Ильинской церковью и замком гетмана. Лариса Виногродская и ее коллеги начинали исследовать погреба в 2019 году, но раскопки приостановили. Чтобы продвигаться дальше, ученым необходимо ставить крепеж, проводить электричество и иметь специальное оборудоване, чтобы работать под землей без опаски. Виногродская планировала продолжать исследования, но помешали эпидемия коронавируса и отсутствие финансирования. Однако ученая не оставляет надежды на новую экспедицию: раскопки погребов могут стать большим сокровищем для Суботова, ведь подземелье с его тайнами является одним из интереснейших объектов туристических путешествий.

Определение героя. Поиски могилы Богдана Хмельницкого в Суботове

Какими бы ни были версии ученых по поводу могилы Богдана, они заявляют о том, что продолжать исследования в Суботове нужно.

"Нам необходима комплексная программа исследований — Ильинской церкви на предмет окончательного подтверждения или опровержения возможного захоронения в ней Богдана и Тимоша Хмельницких. Это нужно для Украины, следующих поколений", — говорит Валентин Лазуренко.

Если археологи смогут раскрыть подземное помещение в Ильинской церкви и там окажется склеп с прахом, то следующим шагом исследования будет идентификация покойника. Этим занимаются антропологи, в арсенале которых немало методов для этого. Как говорит Сергей Сегеда, антрополог, активно исследующий тему гетманских могил и участник многочисленных экспедиций, специалисты могут определить возраст и пол, даже визуально исследовав скелет. Совершенным инструментом является ДНК-анализ, результаты которого точно покажут пол, возраст, цвет глаз и волос человека. Однако, в отличие от популярных представлений, ДНК-анализ не покажет этническую принадлежность покойника.

"Можно определить расовую принадлежность или даже был ли человек северным или южным европейцем. Но прямой связи между расовым типом, генофондом и этнической принадлежностью никогда не было. Ген украинца мы не найдем", — рассказывает Сегеда Фокусу. По словам ученого, в Украине нет сертифицированных лабораторий, которые делали бы ДНК-анализ, образцы необходимо везти в Великобританию, США, Швецию или Эстонию.

[ + – ] Вероятная крипта. Сине-зеленые прямоугольники в центре Ильинской церкви означают пустоты на глубине, где, по мнению археологов, может быть захоронение Богдана Хмельницкого

Другой способ узнать, действительно ли в предполагаемой могиле лежит Богдан Хмельницкий, это обследование скелета на предмет поражений ранений или травм, которые могли произойти при его жизни. К сожалению, у современных историков нет никаких сведений о том, был ли ранен или травмирован гетман. В то же время прах Богдана можно идентифицировать опосредованно — по скелету его сына Тимоша, если они похоронены вместе. Как рассказывает Сергей Сегеда, Тимош Хмельницкий умер во время осады крепости в Сучаве, ныне город в Румынии.

"При обстреле ядро разбило телегу, и обломок дерева попал в бедро, от чего Тимош очень быстро умер. Это ранение будет видно на скелете стопроцентно", — говорит Сергей Сегеда. По его мнению, если ученые смогут определить минимальный набор данных — пол и возраст покойников в погребении, — то уже на 90% будут уверены, Богдан это и его сын, или нет. Гетман ведь умер в 61 год, а его сын — в 21 год.

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Поиски могилы Богдана Хмельницкого проходят в контексте более широкой дискуссии о создании пантеона национальной славы Украины, мемориального комплекса, аналогичного европейским. В частности, эту идею в 2017 году продвигал Владимир Вятрович, тогдашний директор Украинского института национальной памяти. Однако полноценный пантеон с перезахоронением праха выдающихся украинцев в одном месте организовать не удастся, ведь многие захоронения утрачены или находятся в других странах. К примеру, предполагаемая могила Ивана Мазепы — на территории Румынии, захоронения гетманов Петра Дорошенко, Демьяна Многогрешного, Петра Калнышевского — в Российской Федерации. Более реально, по мнению Сергея Сегеды, создание символического пантеона — скульптурного комплекса со списком выдающихся исторических деятелей с указанием даты и места, где они похоронены. Однако ученый не видит постоянных инициатив государственных институтов, которые помогали бы реализовать эту идею.