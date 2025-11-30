"Если не дождь, то туман": Диденко рассказала, каким будет первый день зимы (карта)

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на декабрь 2025 года. Она рассказала, что в части регионов прольются дожди, а воздух прогреется до +12 градусов.

"Зима в Украине начнется осенней или весенней погодой. Преимущественно будет облачно, сыро, если не дождь, то туман", — отметила эксперт в Facebook 30 ноября.

Погода на декабрь 2025 года: прогноз Диденко

1 декабря дожди прольются в южных и центральных областях, а также в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье. Столбики термометров будут фиксировать от +4 до +7 градусов, теплее будет только на юге — от +8 до +12.

Прогноз погоды на карте Фото: facebook Наталка Диденко

Также синоптик рассказала, как долго продержится такая погода.

"Чтобы так сильно что-то изменилось в ближайшее дни — вряд ли, разве что в конце недели похолодает", — пояснила она.

Погода на декабрь 2025 в Киеве на декабрь 2025 года

В столице первый день календарной зимы тоже отметится облачностью. Вечером в городе может пролиться небольшой дождь.

Відео дня

Столбики термометров будут фиксировать 5-6 градусов тепла.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич тоже предупреждал о дождях 1 декабря. По его словам, в ближайшие 10 дней морось и туманы будут привычным явлением для Украины, а ждать снега не следует.

Также Кибальчич поделился прогнозом погоды на декабрь 2025 года. Он пояснил, что несмотря на слухи о суровых морозах большая часть первого месяца зимы отметится аномальным теплом.