"Як не дощ, то туман": Діденко розповіла, яким буде перший день зими (мапа)

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала погоду на грудень 2025. Вона розповіла, що у частині регіонів проллються дощі, а повітря прогріється до +12 градусів.

"Зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою. Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", — зазначила експертка у Facebook 30 листопада.

Погода на грудень 2025: прогноз Діденко

1 грудня дощі проллються у південних та центральних областях, а також у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +4 до +7 градусів, тепліше буде лише на півдні — від +8 до +12.

Прогноз погоди на мапі Фото: facebook Наталка Діденко

Також синоптикиня розповіла, як довго протримається така погода.

"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями — навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає", — пояснила вона.

Погода на грудень 2025 у Києві

У столиці перший день календарної зими теж відзначиться хмарністю. Ввечері у місті може пролитись невеликий дощ.

Стовпчики термометрів фіксуватимуть 5-6 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич теж попереджав про дощі 1 грудня. З його слів, у найближчі 10 днів мряка та тумани будуть звичним явищем для України, а чекати на сніг не слід.

Також Кібальчич поділився прогнозом погоди на грудень 2025. Він пояснив, що попри чутки про сурові морози більша частина першого місяця зими відзначиться аномальним теплом.